L’11 giugno 2023 alle ore 17:00 si terrà il secondo appuntamento della Scuola di Formazione Politica di Siciliani Liberi, a cura di Giuvintú Siciliana Lìbira.

Il tema di questo secondo appuntamento è sulla Geopolitica, con particolare riguardo all’inserimento della Sicilia nel quadro mediterraneo, europeo e mondiale.

“ L’obiettivo è quello di dare le coordinate generali della disciplina geopolitica e geoeconomica.

La Sicilia verrà vista in un’ottica intertemporale, in cui, partendo dalle origini, si individuano gli elementi strutturali delle sue relazioni esterne, politiche, economiche e militari. Dopo aver affrontato temi di carattere generale, si proporranno chiavi di lettura sulle prospettive future in vista di un ipotetico rientro di uno Stato di Sicilia tra i soggetti internazionali di diritto pubblico, con dibattito conclusivo.” Così presenta questo nuovo appuntamento della Scuola Politica il Prof. Massimo Costa, economista aziendale dell’Università degli Studi di Palermo. Il Prof. Costa sarà il relatore della giornata, ma è anche il curatore e ideatore della Scuola Politica di Siciliani Liberi che con questa edizione, rivisitata rispetto alla prima, è ormai alla sua seconda edizione.

Prossimamente altri saranno i temi trattati e altri relatori contribuiranno ad arricchire i contenuti di questo percorso formativo indirizzato ai giovani nel tentativo di preparare una nuova classe dirigente Siciliana.

“L’incontro sarà aperto comunque a tutti coloro che volessero approfondire tematiche che ci riguardano da vicino” così conclude Giorgio Priolo coordinatore della componente giovanile di Siciliani Liberi denominata Giuvintú Siciliana Lìbira.

