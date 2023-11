VILLAFRANCA TIRRENA – Domenica 12 novembre tornerà in campo la Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi quando al PalaCampagna di Saponara, nel match valido per la 6ª giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, arriverà la Re Borbone Palermo. Le ostilità sportive inizieranno alle ore 18 agli ordini degli arbitri Aurelio Curiale e Flavia Caltagirone.

La Sicily F.lli Anastasi in settimana si è rinforzata con l’arrivo dell’opposto Nicholas Amagliani e vorrà continuare a migliorarsi provando a vincere il primo set stagionale e magari aggiungere i primi punti alla propria classifica che al momento la vede in ultima posizione nel girone I insieme alla formazione di Fiumefreddo. L’avversario è il Re Borbone Palermo che in stagione ha collezionato una vittoria e tre sconfitte.

Le dichiarazioni di Marco Alaimo

Nel capoluogo siciliano è nato Marco Alaimo, giovane schiacciatore della formazione tirrenica arrivato quest’anno, che presenta così la prossima sfida: “Credo che a Lamezia Terme, trasferta decisamente sfortunata tra incidenti e infortunio, sia stata una bella partita dove a tratti abbiamo giocato punto a punto e sono contento della prestazione della squadra. Siamo in crescita e Nicholas (Amagliani, ndr) è un grande rinforzo, stiamo crescendo in ambito tecnico e in ambito di squadra, non è scontato ma il nostro coach Luciano (Zappalà, ndr) ci aiuta a perseguire l’obiettivo che è quello di vincere. Quest’anno si sapeva che le squadre in Serie B sarebbero state strutturate e competitive, in realtà a me giocare in una squadra, sulla carta, sfavorita non dispiaceva perché così saremmo stati costretti a lavorare di più. Prossimo avversario Palermo, squadra della città da cui provengo, con alcuni ragazzi ci ho giocato insieme, con altri contro, bene o male li conosco tutti. Credo che, senza dare troppa attenzione al punteggio, la pallavolo è imprevedibile e il campo potrà far uscire un risultato a nostro favore”.

L’avversario della Sicily F.lli Anastasi

La società palermitana, Re Borbone Palermo, ha una storia quarantennale e negli ultimi anni in Serie B la formazione del presidente Giorgio Locanto ha spesso chiuso tra le prime posizioni del girone I. Nella stagione 2020/2021, quella dopo la sospensione causa Covid, i palermitani hanno vissuto la loro miglior stagione recente e perso la finale playoff per salire in A3.

Coach Nicola Ferro, allenatore dei palermitani, può contare su un gruppo in parte confermato rispetto allo scorso anno. Otto sono rimasti: Galia, Donato, Ferro, Gruessner, Simanella, Lombardo, Giordano, Opoku. A loro si sono aggiunti tre innesti all’inizio di quest’annata: De Santis, Raneli, Di Salvo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.