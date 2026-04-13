Nella prima giornata del convegno Palermo Chest &Allergy Forum, presieduto dal Dottor Giuseppe Valenti, allo Splendid Hotel La Torre a Palermo, particolare attenzione ha destato la lectio magistralis del presidente nazionale dell’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri, Francesco Murzilli.

“Questo è un evento che fa onore alla sezione AAIITO della Sicilia. Il dottor Valenti ha messo insieme le conoscenze della disciplina di pneumologia e allergologia. Ci sono dei campi come quello della poliposi nasale e dell’asma bronchiale che sono estremamente di confine tra le due discipline”.

Il presidente Murzilli anticipa le terapie innovative che stanno cambiando la qualità di vita di certi pazienti e porta all’attenzione gli aggiornamenti su alcune tematiche quali l’allergia ad antibiotici e beta-lattamici e allergie alimentari.

“E’ un confronto aperto, un approfondimento di conoscenze per poter crescere insieme – continua Murzilli -. La società AAIITO ha il ruolo di tutelare la disciplina allergologica. Raccoglie gli specialisti in allergologia che si occupano di territorio e di attività allergologica in ambito ospedaliero e promuove questi incontri che rendono possibile la diffusione di terapie per il paziente. Sono stati fatti tanti passi avanti negli ultimi tempi sia in ambito terapeutico sia in ambito diagnostico, conoscitivo e di prevenzione. L’AAIITO Sicilia è una sezione molto ben rappresentata nel Consiglio direttivo nazionale per i suoi meriti di crescita”.

Intervista video al presidente nazionale dell’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri, Francesco Murzilli









Luogo: Hotel La Torre, via Piano di Gallo, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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