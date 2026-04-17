Una stilista artigiana siciliana protagonista a Parigi per raccontare come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il settore moda nelle piccole e medie imprese. Flavia Pinello, presidente della categoria Moda di Confartigianato Imprese Sicilia, ha partecipato al Roundtable della D4SME Global Initiative promosso dall’Ocse, evento internazionale dedicato alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Durante l’incontro, la stilista ha presentato un caso concreto di innovazione nel settore fashion, illustrando il proprio modello produttivo che integra progettazione digitale 3D e intelligenza artificiale generativa con il tradizionale know-how sartoriale. Un approccio che consente di digitalizzare l’intero processo creativo, dalla progettazione dei capi senza prototipi fisici iniziali fino alla produzione su richiesta, attivata solo dopo la selezione dei buyer.

«La vera innovazione – spiega Flavia Pinello – sta nel governare l’intelligenza artificiale con prompt dettagliati scritti secondo coding. Un prompt confuso, invece, genera in risultato imperfetto».

Questo sistema innovativo permette alle imprese artigiane di ridurre gli sprechi, ottimizzare i costi e rispondere in modo più efficiente e sostenibile alle esigenze del mercato. L’esperienza di Flavia Pinello è stata presentata come case study internazionale, evidenziando come la trasformazione digitale nelle PMI nasca spesso da percorsi autonomi e sperimentali.

La partecipazione della rappresentante di Confartigianato dimostra come anche realtà artigiane di piccola scala possano diventare protagoniste dell’innovazione, contribuendo attivamente al dibattito globale su intelligenza artificiale, moda sostenibile e digitalizzazione delle imprese.

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