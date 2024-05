Il talentuoso pilota siciliano (Ferrari 488 Challenge), in coppia con Lorenzo Pegoraro, atteso il prossimo weekend presso il Misano World Circuit, teatro del primo duplice appuntamento della serie Sprint

Consapevolezza dei propri mezzi, obiettivi ben definiti, una buona dose di esperienza pregressa e un’attenta valutazione delle forze in campo. Idee chiare per il pilota siciliano Simone Patrinicola, il prossimo fine settimana e sempre con il supporto del management della Tempo srl, sarà chiamato al primo impegno della stagione 2024 in occasione del duplice appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, in scena presso il Misano World Circuit, nel Riminese. Il talentuoso driver ennese, reduce da un 2023 vissuto al top nella serie tricolore conquistando il titolo GT Cup PRO-AM nella serie Endurance, sarà in lizza nella medesima categoria riproponendosi al volante della Ferrari 488 Challenge del team Best Lap che dividerà con un inedito coéquipier, ovvero, Lorenzo Pegoraro.

«Per quanto il lavoro di preparazione delle scorse settimane sia stato svolto nel miglior modo possibile, la prima uscita stagionale racchiude sempre non poche incognite» – ha sottolineato Patrinicola alla vigilia – «Le sensazioni sono positive, certo, e l’ambizione è quella di puntare alle posizioni nobili della classifica. Ma, al via sono attese ben 30 vetture e Misano non è propriamente un tracciato ideale per la nostra auto. Alla luce di quanto appurato lo scorso anno, infatti, sappiamo già di essere più competitivi su tratti veloci. Detto questo, solo una volta scesi in pista potremo iniziare a prendere le misure sui nostri avversari e a capire dove e come intervenire per ridurre eventuali gap. Insomma, lo scopriremo solo vivendo, se mi concedete la citazione».

Andando al programma, si entrerà nel vivo dell’evento sportivo venerdì 3 maggio con la disputa di due turni di prove libere. L’indomani, invece, previste due sessioni di qualifiche ufficiali seguite, nel pomeriggio da Gara 1 (50’ più un giro). La domenica, infine, lo start di Gara 2 (50’ più un giro). Sarà possibile, inoltre, seguire la manifestazione trasmessa in diretta da ACI Sport TV (canale 228 di Sky e 52 di Tivùsat) o sui profili ufficiali Facebook e Youtube del Tricolore GT.

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).

