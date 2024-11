La transizione energetica bussa alle porte, ma pur sentendone tanto parlare, in tanti, troppi, non hanno idea di cosa questi significhi nel concreto e di come cambierà il loro modo di consumare energia e risparmiarla, migliorando non solo la propria vita, ma anche quella della collettività e del pianeta. Si chiama “Energia IN Sinergia” il nuovo progetto di Adiconsum nazionale in collaborazione con Edison, che partirà da Palermo per poi approdare a Taranto, Livorno e Lecce, e che si terrà il prossimo martedì 19 novembre dalle ore 10 nel salone della Fnp Cisl, la Federazione pensionati della Cisl, in via Sacra Famiglia 18. L’iniziativa di Palermo si svolge in collaborazione con la Fnp Cisl e l’Anteas. “E’ necessario fare informazione e formazione, incontrando soprattutto coloro che per motivi di età, economici o sociali sono più ai margini della società. Per questo si è scelto il target degli over 65enni – spiega Antonio Rocco responsabile Adiconsum Palermo Trapani -, una fascia di popolazione con meno dimestichezza con le nuove tecnologie e gli strumenti di domotica che punta a migliorare l’abitabilità e la funzionalità delle nostre case, e per questo ritenuta più vulnerabile e ad alto rischio di esclusione dalla transizione green e digitale”. “Aumentare la consapevolezza di ciò che vuol dire transizione energetica e uso razionale dell’energia nei nostri anziani è molto importante, non solo per migliorare la loro vita ma anche perché svolgono ancora un ruolo molto importante di trasmissione di valori e principi ai più giovani dai quali dipende la riuscita del processo di transizione nella vita di tutti i giorni” commenta Armando Zanotti segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani. “E’ molto importante questa collaborazione con Adiconsum perché non fa altro che arricchire le nostre attività di volontariato dedicate alla sensibilizzazione su tanti temi – spiega Eugenio Paolizzo presidente Anteas Palermo –, Riteniamo che questo incontro sulle energie, sia una grande occasione per i nostri soci di apprendere come le nuove tecnologie avranno un ruolo sul cambiamento futuro delle nostre vite e come incideranno su una diversa concezione di produzione e consumo energetico”. Fra gli obiettivi degli incontri dunque, sensibilizzare i consumatori sullo sviluppo sostenibile~promuovendo~comportamenti responsabili e l’uso efficiente delle risorse energetiche~in casa e supportandoli nella comprensione e nella lettura pratica delle informazioni rese disponibili dalle aziende energetiche. Infine favorire una maggiore comprensione dei benefici delle diverse forme di autoconsumo diffuso~(energy communities, sistemi di isolamento ed efficienza energetica degli edifici, sistemi solari individuali, ecc.). Ad aprire l’incontro saranno Rocco e Zanotti, mentre interverranno esperti di Edison (dettagli in locandina allegata) e Mauro Vergari, direttore Ufficio Studi , Innovazione e Sostenibilità di Adiconsum nazionale.

