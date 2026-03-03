La Trattativa diretta sul ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sarà al centro di due incontri formativi promossi da ANCI Sicilia, in programma mercoledì 5 e mercoledì 12 marzo, dalle 9.30 alle 12.00, sia in presenza nella sede dell’Associazione in via Roma 19 a Palermo, sia online tramite la piattaforma GoToWebinar.

L’iniziativa rientra nel progetto “ComuneinPratica!”, finalizzato a supportare i comuni siciliani nell’aggiornamento professionale e nell’utilizzo degli strumenti digitali per la gestione delle procedure amministrative. Tutti i contenuti del progetto e le informazioni sui prossimi eventi sono disponibili al link: https://www.anci.sicilia.it/comune-in-pratica/





Gli incontri sono rivolti ai funzionari e ai dipendenti tecnici e amministrativi degli enti locali, con l’obiettivo di approfondire l’utilizzo della piattaforma digitale ME.PA nelle attività di predisposizione e gestione degli affidamenti diretti a un unico operatore economico.

Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi delle fasi operative della procedura e alle modalità di utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), al fine di favorire una corretta ed efficace applicazione degli strumenti digitali di acquisto.





Programma

Nel corso del primo incontro (5 marzo) si affronteranno i seguenti temi:

• accesso alla piattaforma ME.PA;

• procedura di registrazione e abilitazione ai ruoli;

• creazione della Trattativa Diretta, dalla predisposizione della RDO alla pubblicazione;

• opportunità di accesso al FVOE tramite la scheda AVR.





Il secondo incontro (12 marzo) sarà dedicato a:

• esame dell’Offerta Economica;

• interazione con la PCP per l’acquisizione del codice CIG;

• fasi conclusive della procedura fino alla stipula della trattativa.

Relatrice degli incontri sarà l’avvocato Caterina Tantillo, con ampio spazio dedicato alle domande e ai chiarimenti sui temi trattati.

È possibile anticipare eventuali quesiti scrivendo all’indirizzo:

comuneinpratica@anci.sicilia.it

Per partecipare, sia in presenza sia online, è necessario iscriversi compilando il form disponibile al link: https://forms.gle/sWrmya6kYxiccqsN9

