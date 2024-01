La Vardera: “Sui ristori incendi, Roma sbatte la porta in faccia alla Sicilia, non ci sarà nessuno stato d’emergenza. Avete subito danni? Chiedete alla Regione”.

"Incredibile ma vero, Schifani chiede a Roma lo stato di emergenza dopo i 6 morti e gli infiniti danni a seguito degli incendi e Roma sbatte la porta in faccia. Il documento che sono in grado di mostrarvi prova ciò, e la beffa è che la risposta arriva dalla Protezione Civile che fa riferimento proprio a Nello Musumeci, ex governatore siciliano. Una bocciatura che dimostra come lo stesso Governo si sia lavato le mani e abbia lasciato sola la Sicilia. Come risponde Schifani a questo documento che isola ancora di più il suo Governo e che dimostra come Roma abbandoni la Sicilia? In soldoni, avete subito danni vedetevela voi.

In questa finanziaria rivendico di aver inserito la mia quota di 300 mila euro per chi ha subito danni e ha perso tutto, e solo allora il Governo capendo che non poteva non fare nulla ha aggiunto 2,7 milioni di euro. Troppo pochi per arrivare ad aiutare tutti, solo con l’intervento di Roma si potevano ristorare tutte le famiglie che hanno perso la loro casa, e che da mesi non hanno più nulla, come la famiglia Meli. Siamo di fronte ad una crisi conclamata con Roma, Schifani prenda atto che il Governo centrale ha dimenticato la Sicilia e i siciliani”.

A dirlo il deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) a distanza di sei mesi dagli incendi in Sicilia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.