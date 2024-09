Anche quest’anno il Parco archeologico di Lilibeo partecipa alla GECE, la Giornata Europea della Cultura Ebraica, con una serie di iniziative che si svolgeranno domenica 15 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 20.00.

La filosofia della manifestazione, fin dall’origine nel 1999, è quella di promuovere, in tutta l’Europa, eventi che mettano in luce le ricchezze del patrimonio culturale e artistico ebraico e l’importanza storica della cultura all’interno dei singoli paesi dove vivono o abbiano vissuto comunità ebraiche, con lo scopo di promuovere il dialogo, i valori della convivenza e lo scambio di idee e cultura, utilizzando la conoscenza come veicolo di comprensione e di tolleranza verso alterità, ma soprattutto come importante mezzo della lotta all’antisemitismo, “che rimane – come afferma la direttrice del Parco, arch. Anna Occhipinti – un tema sempre attuale specie in questo particolare momento storico”.

Gli organizzatori dell’UCEI (Unione Delle Comunità Ebraiche Italiane) propongono ogni anno un tema comune in modo che la realizzazione degli eventi che si svolgono nelle varie città europee abbiano omogeneità. Il tema scelto quest’anno è la famiglia.

L’evento promosso dal Parco di Lilibeo si svolge in collaborazione con il Comune di Marsala, l’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala e ArcheOfficina – Soc. Cooperativa Archeologica, secondo il seguente programma:

– ore 10:00/12:00 – visite guidate alla scoperta della Latomia dei Niccolini (piazza Sant’Agostino, adiacente alla chiesa dell’Itria), un’area di sepolture familiari del periodo tardo antico frequentata da genti di fede diversa, cristiani ed ebrei – a cura di ArcheOfficina – Soc. Cooperativa Archeologica

– ore 17:00 – visita guidata al Museo Lilibeo – Sala Gabrici, della mostra Latomia dei Niccolini. Il mosaico restituito e della esposizione di lucerne con la rappresentazione della menorah, il candelabro a sette bracci, divenuto intorno al III sec. d.C., simbolo della fede giudaica.

– ore 18:00 – incontro al Museo Lilibeo – Giardino Storico sul tema ‘La Famiglia nell’ebraismo tra fonti letterarie, storiche e archeologiche’ con gli interventi di Emma Vitale, docente di Archeologia e Storia dell’Arte paleocristiana su ‘Le aree di sepoltura familiari ebraiche nella Sicilia tardo antica’, e di Luciana Pepi, docente di Cultura ebraica e Storia del pensiero ebraico, su ‘La visione della famiglia nell’ebraismo tra Tardo antico e Medioevo’.

A conclusione dell’incontro Silvio Natoli (oud e chitarra), Alejandra Bertolino Garcia (voce e cajon) e Davide Rizzuto (violino) eseguiranno brani musicali della tradizione ebraica.

L’ingresso è gratuito.

