Il Teatro Don Orione di Palermo si prepara ad accogliere un’ondata di talento e passione il prossimo 20 dicembre alle ore 21. L’Accademia di Musica Moderna (AMM) celebra infatti il suo 25esimo anniversario con “Celebration 25th”, un concerto di Natale che vedrà protagonisti gli allievi e i Maestri dell’Accademia.”





Celebration 25th” rappresenta un’opportunità per i giovani musicisti di esibirsi davanti ad un pubblico reale, mettendo in pratica le competenze acquisite e confrontandosi con l’emozione del palcoscenico. Jazz, Blues, Funky e Rock saranno i protagonisti della serata, un’occasione per riscoprire e apprezzare la ricchezza e la vitalità della musica moderna.





L’evento celebra i 25 anni di successi dell’Accademia, fondata nel 1999 dal Maestro Ignazio Di Fresco. Una realtà che è diventata un punto di riferimento per la formazione musicale in Italia, offrendo programmi innovativi, seminari con artisti internazionali e stage estivi.





“Celebration 25th” è un momento di festa e condivisione, un’occasione per celebrare la musica e il talento. A condurre la serata sarà Filippo Glorioso, attore e doppiatore di fama nazionale.

Per assistere al concerto “Celebration 25th” è possibile contattare l’Accademia Musica Moderna di Palermo al numero 0918943902.

Luogo: Teatro Orione Palermo , Via Don Orione, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.