Il resort siciliano è uno dei 4 progetti d’eccellenza, in Italia e nel mondo, premiati a Roma nell’ambito dell’Ecoluxury Fair 2024, fiera internazionale del turismo sostenibile di alta gamma che si è conclusa ieri a Palazzo Brancaccio a Roma





Riqualificazione di antichi patrimoni, soluzioni innovative per il rispetto dell’ambiente sostegno alle popolazioni locali in aree povere del mondo, recupero e protezione della fauna selvatica nel cuore dell’Africa: sono queste le categorie, all’insegna della sostenibilità, della salvaguardia e dell’innovazione, per le quali sono stati premiati quattro partners della collection Ecoluxury Retreats of the World, realtà d’eccellenza, in linea con i principi dell’Ecoluxury Fair, la manifestazione dedicata al mondo del lusso di alta gamma, sempre più in chiave sostenibile e consapevole, che si è conclusa ieri a Roma.

L’Adler SPA Sicilia si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento, per la categoria “Green Solutions”, che valorizza i progetti innovativi volti a ridurre l’impatto che il turismo determina sull’ambiente.

“Il turismo di lusso ha la responsabilità di interrogarsi sulle nuove frontiere della sostenibilità e dell’innovazione, – sottolinea Enrico Ducrot, Ceo Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante – per rispondere sempre più concretamente alle esigenze di un mercato consapevole e responsabile. L’Adler Spa Sicilia rientra a pieno titolo nella filosofia Ecoluxury, che coniuga turismo di alta gamma, sostenibilità e rispetto per l’ambiente.”

Il nuovissimo hotel 5 stelle è situato a Siculiana, in provincia di Agrigento nei pressi di una delle più famose aree protette della Sicilia: la Riserva Naturale Torre Salsa. Il resort propone una vacanza eco sostenibile, all’interno di una struttura impegnata nella tutela dell’ambiente, grazie alla scelta di un’architettura a basso impatto ambientale, che si fonde con il paesaggio, alla collaborazione con il WWF per la raccolta rifiuti in spiaggia, e alla presenza di un orto in struttura, per una cucina a chilometro zero. Adagiato su una collina affacciata sul mare, protetto da una pineta e dalla macchia mediterranea, l’hotel ha l’accesso diretto alla spiaggia, di sabbia finissima, distante solo 300 metri. Articolata con strutture di un solo livello, perfettamente integrate nel paesaggio circostante, costruite secondo i criteri di sostenibilità per garantire il minore impatto ambientale. In considerazione del grande interesse riservato alla sana alimentazione pensata per i propri ospiti, il resort ha realizzato postazioni dedicate allo show-cooking e organizza cooking classes, visite guidate con attività speciali presso borghi tipici, e degustazioni di vino in cantine locali. La struttura dispone di 90 camere, ampie e luminose, 2 ristoranti e 1 bar, un esteso centro Wellness & Spa, dotato di 3 saune e 13 cabine con vista mare e la spiaggia, attrezzata con alcuni lettini e ombrelloni. Un rifugio di tranquillità e riservatezza raggiungibile a piedi in 10 minuti o con un servizio navetta elettrica.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.