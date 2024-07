Conferita dal Sindaco Paolo Amenta, così come deliberato su sua proposta dall’Amministrazione comunale lo scorso 14 giugno 2024, la Cittadinanza Onoraria al Luogotenente c. s. dei Carabinieri, Sebastiano Pappalardo a testimonianza dell’opera meritoria svolta nel territorio di Canicattini Bagni durante i suoi 25 anni di servizio e di Comandante della locale Stazione dell’Arma sino al 30 giugno 2024, data di collocamento in pensione.

La cerimonia di consegna della pergamena e dell’atto deliberativo, sobria e partecipata, si è svolta a Palazzo di Città alla presenza dei familiari, del Comandante della Compagnia di Noto Cap. Mirko Guarriello, dei Militari e del nuovo Comandate della Stazione di Canicattini Bagni, Maresciallo Corrado Salemi, della Giunta, della Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo, dei Consiglieri comunali, del Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Casella, dei Dirigenti e Dipendenti del Comune, dei Parroci, dei rappresentanti delle realtà associative e d’Arma, dei Legali e di tanti cittadini che hanno voluto salutare l’ex Comandante Pappalardo.

«Nel rinnovare la vicinanza e la gratitudine della città di Canicattini Bagni all’Arma dei Carabinieri – ha detto il Sindaco Paolo Amenta nelle motivazioni che hanno portato al conferimento della Cittadinanza Onoraria – che sin dalla sua costituzione ha accompagnato e ancor oggi accompagna il cammino della società italiana, distinguendosi per le operazioni quotidiane di lotta alla criminalità e l’impegno costante nel controllo del territorio, il rispetto della legge e dell’ordine sociale, su proposta mia personale, la Giunta comunale riunitasi in data 14 giugno 2024, con Delibera n. 39, conferisce la Cittadinanza Onoraria al Luogotenente carica speciale Sebastiano Pappalardo, a testimonianza dell’opera meritoria svolta nel territorio di Canicattini Bagni durante i suoi 25 anni di servizio e di Comandante della locale Stazione dei Carabinieri sino al 30 giugno 2024 data di collocamento in quiescenza».

Il Luogotenente c. s. Sebastiano Pappalardo, 55 anni, originario della vicina Floridia, dopo essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri nell’anno 1987, ha svolto il suo primo periodo di servizio, fino al mese si settembre 1993, presso la stazione di Rosarno in Calabria. Nello stesso anno, entra nella Scuola allievi sottoufficiali di Velletri terminando i due anni di corso presso la Scuola allievi sottufficiali di Firenze.

Dal 1995 al 1999 ha svolto servizio presso la Stazione del Comune di Laviano in provincia di Salerno e nel mese di settembre dello stesso anno con il grado di Maresciallo Ordinario viene trasferito presso la Stazione Carabinieri di Canicattini Bagni, dove in maniera brillante ha diretto la stessa fino al 30 giugno 2024, data di collocamento in quiescenza.

Nel corso della sua carriera il Lgt. c. s. Sebastiano Pappalardo ha ricevuto diversi riconoscimenti ed encomi per essersi distinto in attività d’indagine e per la sua azione di Comando.

«Carabiniere e Comandante di straordinario temperamento morale e militare – ha continuato il Sin-daco Amenta -, il Luogotenente Sebastiano Pappalardo ha saputo brillantemente coniugare il senti-mento di umanità e vicinanza ai cittadini di Canicattini Bagni in difficoltà, alla determinazione necessaria per garantire il rispetto dell’ordine pubblico, infondendo nella cittadinanza tutta un generale senso di sicurezza.

Ha agito con consapevole fermezza e con eccezionale motivazione al servizio, organizzando e conducendo con chiarezza d’intenti le numerose e molteplici attività operative e d’istituto che hanno interessato il territorio di Canicattini Bagni, infondendo fiducia e sicurezza nel personale diretto e nella Comunità canicattinese.

Chiaro esempio di alta serietà professionalità ed efficienza, che, con il suo operare, ha concorso ad esaltare, ulteriormente, il prestigio dell’Arma dei Carabinieri.

Il suo modo di raffrontarsi con le persone, cordiale ma diretto, paziente ma con la necessaria autorità, gli ha dato modo di gestire le molteplici attività del comando, dalle più semplici alle più impegnati-ve, in un confronto sempre apprezzato dai cittadini che a lui si sono rivolti.

Proverbiale la sua discrezione e riservatezza, doti indispensabili nel ruolo che ha rivestito per tanti anni e garanzia del corretto operato in un compito così impegnativo e molte volte difficile, motivo di grande apprezzamento da parte dell’Amministrazione comunale.

A seguito di ciò – ha concluso il Sindaco Paolo Amenta – per aver saputo coniugare una instancabile passione e inappuntabile capacità nell’esercizio dell’attività di tutore della legge e dell’ordine pubblico ad una umanità altruista e comprensiva, tanto da godere della stima dei cittadini, in segno di riconoscenza, a nome di tutta la Comunità di Canicattini Bagni, si conferisce la Cittadinanza Onoraria al Luogotenente carica speciale Sebastiano Pappalardo».

Visibilmente commosso, l’ormai ex Comandante della Stazione Carabinieri canicattinese, ha ringraziato il Sindaco, tutta l‘Amministrazione comunale e la città di Canicattini Bagni per il prestigioso riconoscimento ricevuto a coronamento di una lunga e brillante carriera nell’Arma al servizio e difesa dei cittadini, come ha tenuto a sottolineare il suo Comandante di Compagnia, Cap. Mirko Guarriello.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.