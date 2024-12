L’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni su proposta dell’Assessore alla Protezione Civile, Ivan Liistro, vista la richiesta del Presidente Nicola Bertuna dell’Associazione AVOCA, che da anni si occupa del servizio di ambulanza e assistenza nella cittadina, con propria delibera di Giunta ha donato all’Associazione l’ambulanza Fiat Ducato di proprietà del Comune, ormai dismessa, fuori sagoma e con l’omologazione non più rinnovabile.

L’Associazione utilizzerà il mezzo dismesso come permuta per ottenere l’adeguamento dell’ambulanza di proprietà della stessa AVOCA, attualmente in funzione, al fine di migliorare il servizio di assistenza e trasporto per i cittadini canicattinesi per un ulteriore quinquennio.

«L’AVOCA è una istituzione di Volontari importante per la nostra Comunità che ospitiamo nella struttura comunale della Protezione Civile in Piazza Nassirya – hanno dichiarato il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Ivan Liistro –. Un supporto fondamentale nel trasporto degli ammalati o in-fortunati, così come nel garantire il servizio di assistenza durante le manifestazioni, per cui sostenerla anche attraverso la donazione di un mezzo ormai obsoleto che può essere usato come permuto per migliorare le condizioni e prolungare l’omologazione della propria ambulanza attualmente in servizio, è un dovere al quale come Amministrazione non ci sottraiamo».





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

