Il giovanissimo trappetese Filippo Genna è stato insignito di una targa di riconoscimento ufficiale per gli esaltanti risultati ottenuti nel motociclismo nazionale. Un motivo di grande orgoglio per il sindaco e l’Amministrazione comunale che hanno voluto esprimere orgoglio e compiacimento per le gesta sportive del giovane concittadino.

Nel corso della stagione 2025, Filippo si è distinto conquistando il titolo di vice-campione nazionale Motorsport ASI, un traguardo reso ancora più prestigioso da una memorabile vittoria sul circuito di Pomposa. Un risultato che lo consacra “speranza del Motorsport siciliano”, e certamente anche nazionale, capace di portare il nome di Trappeto sui podi più prestigiosi d’Italia.





“È con profonda emozione e immenso orgoglio – ha dichiarato il sindaco Santo Cosentino – che, a nome di tutta la cittadinanza, rendiamo omaggio ai meriti sportivi di Filippo Genna. Premiare un giovane talento del nostro territorio non è solo un atto formale, ma il riconoscimento di un percorso fatto di rinunce, grinta e assoluta determinazione. Filippo non è solo un campione in pista, ma un esempio per i suoi coetanei: dimostra che con passione e dedizione nessun traguardo è precluso.





Un percorso difficile, irto di ostacoli in cui i genitori sono sempre stati accanto al figlio, spronandolo, sostenendolo e condividendo con lui momenti difficili e sacrifici. Vedere sventolare idealmente la bandiera di Trappeto ai vertici del motociclismo italiano grazie a lui è una soddisfazione immensa. Auguro a Filippo che questo titolo di vice-campione rappresenti solo il punto di partenza di una carriera luminosa. Sono certo che continuerà a correre verso il futuro con la stessa forza che lo ha portato fino a qui.”

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel sostenere le eccellenze locali e nel promuovere i valori sani dello sport come motore di crescita ed educazione per le nuove generazioni.

