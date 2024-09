Parte il progetto ACOPE 2.0 – Azioni di contrasto alla Povertà Educativa, una iniziativa finanziata dall’Unione Europea all’interno del programma NextGenerationEU per l’annualità 2023, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 3, che prevede investimenti mirati in interventi socio-educativi strutturati a sostegno del Terzo Settore per combattere la povertà educativa nel Sud Italia, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto, gestito dalla Cooperativa San Francesco s.c.s, in collaborazione con il Comune di Caltagirone, l’Istituto Comprensivo “A. Narbone”, l’Associazione Il Favo e la Cooperativa Il Geranio s.c.s, avrà una durata di 24 mesi e coinvolgerà bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni del Comune di Caltagirone.

ACOPE 2.0 è un’iniziativa che pone al centro il benessere e la crescita armonica dei minori, coinvolgendo attivamente le famiglie e il tessuto locale in un processo educativo integrato. L’obiettivo principale è quello di creare una rete territoriale a supporto dei minori, che operi in sinergia per prevenire la dispersione scolastica e promuovere l’empowerment individuale e collettivo, con un’attenzione particolare allo sviluppo delle life skills dei soggetti più fragili.

Tra le iniziative in programma vi è: la creazione di un centro di aggregazione giovanile, che rimarrà aperto anche durante i mesi estivi; laboratori sportivi, di robotica, lettura e musicali; e l’adozione di “beni comuni” con attività di partecipazione civica. Il progetto prevede inoltre la formazione del personale scolastico; uno sportello distrettuale di supporto genitoriale e la creazione di una comunità educante.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una e-mail a info@coopsanfrancesco.it o chiamare lo 0933 981792.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.