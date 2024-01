Promuovere l’arte all’interno dei luoghi di lavoro, creando ambienti creativi tra sensibilità e nuovi stimoli. Questa l’intuizione dell’artista palermitano Tommaso Chiappa con la sua “Landscape”, la nuova installazione site-specific interamente pensata e ideata per lo Studio Legale Brugnoletti & Associati con sede a Palermo, in Piazza Castelnuovo, 50. La mostra, inaugurata il 19 dicembre scorso, sarà visitabile esclusivamente su appuntamento fino al 31 gennaio 2024.

Landscape è un viaggio che si concentra sull’umanità, sulle tante persone che attraversano le nostre città rendendo caldi i nostri luoghi. “Il tema del paesaggio per penetrare i luoghi in maniera autentica e catturare l’umanità delle persone, del territorio che cambia e che ci dà sempre qualche spunto nuovo”, spiega l’artista Tommaso Chiappa. “La mia pittura, che spesso descrive luoghi, persone e abitudini, vuole mettere in risalto il punto di vista umano del reale. La realtà, così come la pittura, è cruda, bella, piacevole, negativa ma sempre pronta a sorprenderci cercando nuovi percorsi per le nostre esistenze”.

L’installazione è composta da 15 opere, di cui molte inedite. Alcune di queste sono state dipinte servendosi di una spettacolare visione a grandangolo sulla terrazza dello studio, creando così una sorta di ‘corto circuito’ tra l’osservatore o il cliente e chi lavora all’interno dei luoghi di lavoro, alterandone la percezione e creando nuovi stimoli grazie alla sua pittura che diventa interazione.

“Tommaso ha sempre espresso, attraverso l’arte, il massimo di sé”, dichiara Francesca Pomara, Manager e curatrice del progetto “Landscape”. “Guarda la realtà con gli occhi dell’artista, per cui dei momenti che per noi sono ordinari, di assoluta routine, viste da lui diventano delle vere e proprie opere d’arte”

“Un’iniziativa bellissima che abbiamo colto con grande favore perché l’arte è bellezza, soprattutto all’interno di uno studio legale che può apparire ai più come un ambiente chiuso e serioso”, commenta entusiasta l’avvocato Laura Castiglione.

Nel corso dell’inaugurazione, l’artista ha eseguito una performance pittorica dipingendo live, creando un’interazione video con alcuni frammenti della sua pittura realizzati ad hoc per l’evento.

Studio legale Brugnoletti & Associati

Lo studio legale Brugnoletti & Associati, che ha aperto una sede a Palermo lo scorso anno, è uno studio associato con sedi a Milano, Bologna e Roma, fondato dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti nel 1977. Oggi è costituito da un team di oltre 20 professionisti specializzati nel diritto pubblico e privato, in particolare nel diritto amministrativo.

Biografia di Tommaso Chiappa

Tommaso Chiappa nasce nel 1983 a Palermo. Si forma artisticamente a Milano, compiendo i suoi studi all’Accademia di Brera e legando il proprio nome alla Galleria di Luciano Inga-Pin con alcune mostre che lo hanno fatto conoscere a un più vasto pubblico. Ha partecipato a numerose personali e collettive in Italia e all’estero. Tra gli altri, la Clio Art Fair di New York (2017). Al suo percorso artistico, la critica e storica dell’arte Vera Agosti ha dedicato il libro “Origine di Tommaso Chiappa (Prearo Editore). L’artista predilige per le mostre contesti insoliti e luoghi di lavoro, come fabbriche (Electrolux, Solaro), studi legali (La Scala, Milano; ospedali (IRCCS Maugeri, Pavia), sedi di ordini professionali (Villa Magnisi sede Ordine dei Medici), alberghi e ristoranti (Hotel Excelsior Hilton, Palermo; Antica Focacceria San Francesco, Milano e Palermo). Di recente, ha curato la direzione artistica del progetto espositivo “Genio italiano” al Museo Onda Rossa di Caronno Pertusella (VA) dedicato a Leonardo da Vinci. Sempre nel 2020 ha ideato e curato l’installazione “Restart city” presso la sede di Ucimu – sistemi per produrre, Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Robot e Automazione – a Cinisello Balsamo (MI). Ha realizzato progetti di riqualificazione urbana a Bagheria (facciata dell’istituto professionale D’Acquisto, “Umano colors street”, 2018 – facciata laterale “People and Peace” 2022), Termini Imerese (zona adiacente al Liceo artistico “Ugdulena” e murales “Energy Street Social” all’esterno e all’interno dell’azienda Genovese nella zona industriale, 2019) e Palermo (parcheggio sopraelevato “Multicultural-educarnival” del Centro Commerciale La Torre, 2020 e nello stesso parcheggio” Resilienza” 2022; People Air Basket riqualificazione facciata interna Scuola Elementare Lambruschini 2022).

“Landscape” Tommaso Chiappa Artist è visitabile fino al 31 gennaio 2024 presso lo Studio Legale Brugnoletti & Associati, Piazza Castelnuovo, 50 – Palermo, esclusivamente su appuntamento al 3398697986.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.