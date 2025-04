Si è tenuta questa mattina nella Sala degli Armigeri di Palazzo dei Normanni la presentazione del volume “I presidenti dell’Assemblea regionale siciliana. Discorsi di insediamento”, opera curata dal Servizio Biblioteca e Archivio Storico dell’ARS, coordinato da Michele Balistreri, su iniziativa della Commissione biblioteca presieduta da Marianna Caronia.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il segretario generale Fabrizio Scimè, il vice segretario Mario Di Piazza, e i componenti della Commissione di Vigilanza guidata da Marianna Caronia, con le deputate Roberta Schillaci e Valentina Chinnici.

Presenti anche il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, l’ex presidente dell’ARS Francesco Cascio, il presidente dell’Associazione ex parlamentari Rino La Placa e una delegazione del Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana.

Il volume, di 221 pagine, raccoglie i discorsi programmatici dei 19 presidenti che si sono avvicendati alla guida dell’ARS dalla prima legislatura (1947) a oggi. Un percorso che parte da Ettore Cipolla, primo presidente dell’Assemblea, e giunge fino all’attuale presidente Galvagno, offrendo una testimonianza preziosa dell’evoluzione politica, sociale e linguistica della Sicilia. Tra i nomi storici figurano Giuseppe La Loggia, Michelangelo Russo, Salvatore Lauricella e Gianfranco Miccichè, le cui parole riflettono le sfide e le priorità delle diverse epoche.

Per Marianna Caronia, “questo volume non è solo un tributo alla storia istituzionale siciliana, ma uno strumento per comprendere il cammino della nostra Autonomia. I discorsi dei presidenti, con le loro visioni e sensibilità, ci ricordano l’importanza di un dialogo costante tra passato e futuro così come del dialogo fra culture e sensibilità politiche diverse.

Custodire queste testimonianze significa valorizzare l’identità democratica della Sicilia, fondamento per le nuove generazioni di amministratori”.

L’opera, realizzata dal Servizio Biblioteca e Archivio Storico, si inserisce in un più ampio progetto di divulgazione della memoria istituzionale. Attraverso documenti originali e analisi critiche, il testo si propone come riferimento per studiosi, cittadini e politici, evidenziando il ruolo centrale dell’ARS nello sviluppo della Regione.

