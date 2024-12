Durante la soleggiata domenica appena trascorsa, la terza circoscrizione di Catania ha visto nascere ufficialmente l’associazione territoriale “La Terza”.





L’associazione, frutto di un percorso avviato dal già presidente della prima municipalità Paolo Fasanaro, fa parte di un progetto cominciato già da qualche anno all’interno dei quartieri di Catania e che può contare su realtà ben radicate sul territorio come l’associazione “La Prima” e l’associazione “La Sesta”.





Durante la mattinata circa una 50ina di partecipanti tra curiosi ed amici della neonata associazione si sono incontrati in Via Orto Limoni presso il bar “Urban Caffè”. Una festa di quartiere a tema natalizio tra musica live ed animazione per bambini.





Entusiasta la fondatrice dell’associazione territoriale “La Terza” Monica Marro: “La terza nasce dal basso per aiutare questo quartiere a crescere e migliorarsi. Troppe volte vediamo tante realtà politiche nascere e morire sotto le elezioni amministrative. Noi vogliamo parlare con gli amici del quartiere e far capire che la politica la si vive ogni giorno contribuendo a migliorare il nostro territorio a prescindere dagli appuntamenti elettorali.”





Tra i membri fondatori anche il giovane Francesco Pezzillo: “L’inaugurazione de La Terza è un primo passo concreto verso un nuovo modello di democrazia partecipata e attivismo civico a Catania. Tra i cittadini c’è un rinnovato senso di rivalsa che, tramite questo progetto, potrà essere messo a frutto pienamente per la crescita della Nostra Città, collaborando per il bene comune e sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di iniziative di questo genere.”





Presenti all’evento anche alcuni componenti delle associazioni territoriali “La Prima” e “La Sesta tra i quali spicca il dottor Francesco Aletta: “ Siamo profondamente orgogliosi della manifestazione di oggi, un momento significativo che segna un ulteriore passo avanti per il progetto territoriale fondato meno di un anno fa insieme a Paolo Fasanaro. Grazie all’impegno e alla passione condivisa, è nato un nuovo gruppo territoriale che si pone come obiettivo principale quello di avvicinare i cittadini all’amministrazione e alla cura del bene comune. Crediamo fermamente che il dialogo, la partecipazione attiva e l’ascolto siano le basi per una comunità più forte e consapevole. La crescita di questo progetto è la dimostrazione che lavorare insieme, con dedizione e senso di responsabilità, può portare a risultati concreti e positivi per il nostro territorio. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito e continueranno a credere in questa visione condivisa.”





