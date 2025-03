In occasione del 10 marzo, quando l’ingresso ai musei regionali siciliani sarà gratuito nel ricordo di Sebastiano Tusa, di cui ricorre il sesto anniversario della tragica scomparsa a causa del disastro aereo del 2019 in Etiopia, l’Associazione per l’Arte concretizzerà l’iniziativa preannunciata nel mese di agosto scorso in occasione della seconda edizione di TALKINJAZZ, ossia donare al Parco Archeologico di Segesta, che all’interno del suo Tempio ha ospitato l’appuntamento con la grande musica, i fondi delle tre serate destinati alla ricostruzione delle strutture e delle aree verdi devastate dall’incendio del luglio 2023.

L’intento era stato subito preannunciato da Giuseppe Messana e Vito Lanzarone, presidente e direttore artistico dell’Associazione per l’Arte, in occasione della tre giorni che, dal 29 al 31 agosto scorsi, ha registrato la presenza di 1500 spettatori che hanno acquistato i biglietti del costo di 5 euro su CoopCulture.

Nel corso dell’evento, organizzato con il supporto dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana, gli organizzatori avevano comunicato l’iniziativa, che adesso si concretizza, al direttore del Parco Archeologico di Segesta, Luigi Biondo. L’appuntamento è per il 10 marzo alle ore 10.30.

“Consegneremo la somma con una sorta di assegno virtuale, quale compimento della nostra proposizione, che lega alle nostre attività culturali, la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale siciliano. L’idea di devolvere l’incasso è stata funzionale alla sensibilizzare necessaria affinché certi episodi non si ripetano”, dicono Vito Lanzarone e Giuseppe Messana.

