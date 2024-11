“Avevamo ragione nel sostenere che il tabellare economico previsto per la retribuzione del personale ASACOM livello D2 non fosse stato adeguato al Contratto di Lavoro Cooperative Sociali sottoscritto a febbraio 2024”. A dichiararlo il segretario generale della CISL FP Giovanna Bicchieri e il responsabile del terzo settore CISL FP Antonio Rodio. “Con nota protocollo 876 del 08/11/2024 – spiegano Bicchieri e Rodio – la nostra federazione aveva chiesto una verifica al Segretario Generale della città Metropolitana, che ha subito proceduto ad intraprendere gli atti necessari per la verifica, che per l’appunto ci ha dato ancora una volta ragione, a dimostrazione che solo chi ha sottoscritto il contratto, può vigilare alla sua attenta e scrupolosa applicazione. Infatti con determina n. 44/60 del 15/11/2024, preso atto dell’errore commesso in merito alla retribuzione del personale ASACOM Livello D2, si dispone la rettifica del quadro economico e la proroga del termine di presentazione delle offerte, si legge testualmente “ VISTO CHE, per mero errore, nel quadro economico è stato considerato un costo orario, per il livello D2, inferiore a quello previsto nella tabella di febbraio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che occorre quindi procedere alla rettifica degli atti di gara… e alla rettifica del quadro economico del citato personale.” Certo – proseguono Bicchieri e Rodio – avremmo apprezzato una nota di riscontro nei confronti della CISL FP che ha consentito all’ente di porre rimedio al mero errore materiale per tempo, evitando in tal modo gravi contenziosi con i lavoratori, mentre invece l’amministrazione non ha reputato di procedere in tal senso. Pur tuttavia ciò che conta per la CISL FP rimane il fatto che i lavoratori sappiano che continuiamo a garantire le loro tutele occupazionali e salariali con grande attenzione, competenza e coscienza.”





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.