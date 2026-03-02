Carmelo Finocchiaro, Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva esprime la propria <<vicinanza e solidarietà ai lavoratori dipendenti dello stabilimento etneo della Sifi (Società industria farmaceutica italiana per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo>>.

<<Insieme al tutto il Coordinamento provinciale di Italia Viva Catania, alle nostre strutture nel territorio e ai nostri parlamentari che si occuperanno di presentare con un’urgenza l’interpellanza parlamentare – dichiara Carmelo Finocchiaro – siamo impegnati perché ci riteniamo, come giustamente hanno fatto i sindacati insoddisfatti della proposta che fa il nuovo gruppo imprenditoriale che ha acquisito Sifi, di ridurre a 46 licenziamenti.

Qui c’è un tentativo di cui siamo estremamente preoccupati. Non vorremo che ci sia un progetto di smantellamento dello stabilimento da parte della proprietà spagnola che nel tempo licenziamenti su licenziamenti smantelli tutto porti tutta la produzione altrove. Italia Viva Catania dice NO. Lo diciamo insieme al presidente provinciale Giusy Infantino, perché è necessario fermare assolutamente questa deindustrializzazione anche di imprese di eccellenza nella provincia di Catania>>.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.