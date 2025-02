Palermo. “Solo attraverso i controlli si può combattere il lavoro nero e l’illegalità. Lo dimostra il bilancio dell’attività ispettiva dell’Inps che, grazie all’ausilio dei nuovi ispettori giunti in Sicilia, oggi ha scoperto impiegati fantasma e irregolari. Lavoratori senza prospettive e garanzie”. Lo afferma la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti che, insieme al segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri, continua a portare avanti la campagna social #ZeromortisulLavoro per chiedere più tutele per tutti i lavoratori. E la Lionti aggiunge: “I dati parlano chiaro, senza controlli le norme non possono funzionare. Un passo in avanti è stato fatto ma dobbiamo difendere i lavoratori fantasma, quelli scoperti oggi ne rappresentano solo una piccola parte. Serve garantire sicurezza e stabilità contrastando tutte le forme di sfruttamento, anche contrattuali, che li rendono invisibili”.





