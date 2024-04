Voleva fare l’avvocato in Italia. Poi si è trasferita in Spagna per lavorare per aziende dell’alta moda. Ma è stata costretta – da drammatiche circostanze familiari – a tornare a Palermo. E per sfogare il suo dolore, ha scelto la strada del palco e delle comicità.

La legale Simona Bonomo è l’intervistata della puntata numero 22 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=rdApJua44Yw

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/6rGtyGcvPiEufNGGnZOgu4?si=2feb3abd05714195

Nel corso dell’intervista, la legale ha raccontato una vita fatta di bellezza e drammi che, partendo dalla morte della sorella Marianna a causa di un linfoma e da pessime avventure con la malasanità siciliana, ha portato a sconvolgere la sua vita, che si muoveva tra la Spagna e Palermo. Un dolore che ha trovato sfogo nel palco e nel raccontarsi al pubblico in chiave comica, al punto di arrivare fino alle finali dell’open mic di Zelig a Palermo.

Nel corso della puntata Simona si è anche divertita a fare uno scherzo telefonico all’agente del mondo dello spettacolo Lele Mora.

