Le azioni della Coca-Cola Company (NYSE:KO) sono in rialzo dopo aver ottenuto risultati migliori del previsto nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 e aver aumentato le prospettive.

L’azienda ha riportato una crescita delle vendite del 3% su base annua a 12,4 miliardi di dollari, battendo le stime del consenso degli analisti di 11,753 miliardi di dollari.

Tassa sulla Coca Cola. Arriva davvero anche in Italia? Ecco come funziona (e di quanto è) la “Soda Tax”

Tassa sulla Coca Cola, anche in Italia arriva la “Soda Tax”? Con la nuova legge sul Bilancio potrebbe essere ratificato un aumento per le bibite zuccherate, ritenute causa di obesità.

Una tassa sulla Coca Cola? Potrebbe diventare presto realtà: nella legge di Bilancio che il Governo si appresta a varare entro il prossimo 15 ottobre, c’è la possibilità di stabilire un rincaro d’ufficio verso la bibita più famosa del mondo. Una misura che si ispira alle “Soda Tax” già vigenti in diverse parti del mondo, come ad esempio in Francia dove le bibite ad alto contenuto di zuccheri sono state tassate proprio per mettere un freno all’obesità dilagante tra i giovani, accentuata dalla crisi economica che porterebbe una fetta di popolazione sempre più ampia a rivolgersi al cosiddetto “cibo spazzatura”. A livello finanziario la modifica non sarebbe però epocale: si parla di un rincaro d’ufficio di 2,5 centesimi di euro a lattina, il che porterebbe allo Stato un guadagno complessivo annuo di circa duecento milioni di euro. A metà del mese di ottobre si saprà se la “Soda Tax” diventerà realtà, una misura che sfrutta anche l’enorme diffusione di queste bevande a livello commerciale, trovando beneficio da un piccolo rincaro.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi

