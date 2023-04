La sorpresa de “Le Contrade dell’Etna 2023” in programma dal 15 al 17 aprile sarà la presenza dei Superospiti l’imprenditore e comunicatore internazionale Oscar Farinetti e lo Chef pluristellato Heinz Beck. I due personaggi avranno dei momenti ad hoc in due giornate diverse e per motivi diversi, entrambi importantissimi e tutti da scoprire. Dato fenomenale: le cantine partecipanti sono arrivate a CENTOSEI.

In allegato il comunicato stampa con i dettagli delle tre giornate, delle cantine partecipanti più le foto di repertorio.

Ricordo e sottolineo che chi vorrà aderire a vario titolo alla manifestazione dovrà accreditarsi tramite i canali spiegati nel comunicato stampa. I giornalisti dovranno scrivere – comunicare con l’Ufficio Stampa per le loro esigenze.

Vi ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione e il sostegno e l’attenzione che vorrete prestare a questo straordinario evento che è benessere e patrimonio del territorio siciliano e Made in Italy in generale.

