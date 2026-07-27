Un viaggio attraverso le narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contemporanea, tra storie di coraggio, identità e trasformazione. Un’occasione per riflettere sul significato del cambiamento e sulle esperienze di chi ha costruito nuovi percorsi di vita oltre i confini. Ce la offre “Sullempora ali del cambiamento. Narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contenea” (Tau editrice), il libro di Loredana Cornero, che verrà presentato alle 18 di martedì 28 luglio in piazzetta Bagnasco. Dialogherà con l’autrice Giovanna Minardi, docente di letterature ispano-americane Unipa.

Il libro

Sono quasi 6 milioni gli italiani che vivono all’estero: il 48,2% è donna. Oltre 2,8 milioni. Grazie all’annuale Rapporto Italiani nel Mondo sappiamo che la presenza femminile cresce in maniera costante e dal 2006 ad oggi è praticamente raddoppiata. Ovviamente l’emigrazione femminile esiste da sempre. Da sempre, come gli uomini, anche le donne hanno preso parte all’emigrazione in particolar modo dopo la seconda guerra mondiale. Ma cosa sappiamo di questa crescente emigrazione femminile degli anni 2000 così diversa dalle precedenti? Il saggio cerca di comprendere le cause e le motivazioni che spingono tante donne a partire, analizzando il contesto sociale.

L’autrice

Regista televisiva, saggista ed esperta di media gender e di rappresentanza e rappresentazione femminile nei media. Presidente dell’associazione “Viandando” che si occupa di sviluppo sostenibile e turismo lento, con particolare attenzione ai cammini, ai pellegrinaggi e al cicloturismo. Ha scritto saggi e ricerche sulla lingua italiana, sul ruolo sociale dei media e sulla rappresentazione femminile in televisione. Tra i suoi libri: “Una, nessuna… a quando centomila La rappresentazione della donna in televisione”, “L’11 settembre: i nuovi media nelle emergenze”, “Noi e gli altri. Lingua italiana e minoranze: quale ruolo per i media?”, “L’italiano di fronte”, “La tigre e il violino”, “1977. Quando il femminismo entrò in tv”, il saggio “Le ragazze con la valigia” nel volume Rapporto italiani nel mondo 2022.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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