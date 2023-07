È stato un tripudio di energie tutte al femminile sul palco di Piazzale Stenditoio, ieri sera a Castellammare del Golfo, per la prima di “Futura, donne per Lucio”, lo spettacolo della cantautrice Lidia Schillaci con la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone.

Un omaggio a Lucio Dalla, nell’anno in cui l’artista bolognese avrebbe compiuto 80 anni, che ha visto l’interpretazione magistrale di circa venti artiste, musiciste e coriste.

“L’energia è donna- ha commentato Lidia Schillaci entusiasta- e questo spettacolo lo dimostra. Volevamo portare sul palco il carisma femminile, la bellezza e la sensibilità delle donne, e lo abbiamo fatto attraverso le canzoni di Lucio e la profondità con cui guardava il mondo”.

“Si è venuta a creare un’alchimia straordinaria- ha aggiunto la Direttrice della Women Orchestra, Alessandra Pipitone- una fusione tra elementi sinfonici e pop che dialogano perfettamente”.

Quindici i brani scelti per il recital ideato dalla stessa Schillaci: da Futura a Cara, da Piazza Grande a La sera dei Miracoli, a 4 marzo 1943, tutti con gli arrangiamenti musicali ad hoc a cura dei rinomati Maestri Fabrizio Lamberti e Valter Sivilotti.

“Abbiamo lavorato con l’obiettivo di far risplendere i testi capolavoro di Lucio adattando il flusso musicale dei brani, senza mai stravolgerlo, per mettere in risalto l’intensissima e personale interpretazione di Lidia- spiega Fabrizio Lamberti, arrangiatore per la parte pop, nonché Direttore artistico del progetto- Per alcuni pezzi, in particolare, abbiamo voluto mettere in risalto ancor di più la parte malinconica inserendo anche la chitarra acustica e il violoncello”.

Incantato e appassionato il pubblico, che ha potuto assistere anche alla performance di Gabriella Montalbano che ha raccontato con il linguaggio dei segni il testo profondo di alcune canzoni di Lucio Dalla.

Presenti anche rappresentanti istituzionali: l’Assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, la Dottoressa Daniela Segreto, dirigente della Regione Siciliana, il Sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, il Vice Sindaco Lorena Di Gregorio e l’Assessore al Turismo del Comune, Maria Caleca.

Queste le prossime date del tour siciliano: domenica 30 luglio alle ore 21.30 in Piazza Duomo, a Petralia Soprana; domenica 6 agosto alle 21.30 presso Corte Palazzo Cutrone, ad Aci Bonaccorsi, giovedì 10 agosto alle 21,30 a Piazza Armerina.

Per l’intera tournée in Sicilia, la cantautrice Lidia Schillaci ha scelto di promuovere anche la creatività made in Sicily dello stilista palermitano Alessandro Enriquez indossando le sue creazioni.

*La produzione dello spettacolo è affidata ad A.S.C. Production e Quintosol Production, l’intero progetto è sponsorizzato da Seed, azienda leader nel settore dell’energia elettrica nel campo della sostenibilità ambientale, da MAD e da AMPERIS, ed è patrocinato dalla Regione Siciliana.

__

Cast Women Orchestra:

VIOLINO I: Alice Rosapane

VIOLINO II: Silvia Di Chiara

VIOLA: Maria Concetta Guzzardo

VIOLONCELLO: Daniela Santamaura

FLAUTO: Giulia Salerno

OBOE: Mariangela Battaglia

SAX: Romina Formica

TROMBONE: Silvia Martorana

PIANOFORTE: Eliana Borsellino

BASSO ELETTRICO: Roberta Pia Francesca Bucchieri

BATTERIA: Maria Chiara Cinardi

CHITARRA: Simona Malandrino

DIRETTORE: Alessandra Pipitone

FUTURA 6 e 10 AGOSTO

VIOLINO I: Alice Rosapane

VIOLINO II: Mary Manitta

VIOLA: Maria Concetta Guzzardo

VIOLONCELLO: Tiziana Cilluffo

FLAUTO: Giulia Salerno

OBOE: Mariangela Battaglia

SAX: Romina Formica

TROMBONE: Silvia Martorana

PIANOFORTE: Eliana Borsellino

BASSO ELETTRICO: Roberta Pia Francesca Bucchieri

BATTERIA: Maria Chiara Cinardi

CHITARRA: Simona Malandrino

DIRETTORE: Alessandra Pipitone

__

Coriste: Martina Romeo, Gloria Vassallo, Kimberly Mangano

