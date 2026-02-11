Le Isole Egadi saranno presenti alla prossima BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dal 10 al 12 febbraio nello stand The Best of Western Sicily del Padiglione 11, per raccontarsi come uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo, dove natura protetta, storia millenaria e immaginario cinematografico si fondono in un’unica esperienza.

Mercoledì, 11 febbraio alle ore 10, il sindaco Giuseppe Pagoto e altri rappresentanti delle istituzioni locali incontrano la stampa all’interno dello stand per raccontare le Isole Egadi non solo come destinazione turistica, ma come luogo simbolico in cui il Mediterraneo racconta sé stesso: un paesaggio autentico, protetto e cinematografico, capace di parlare al futuro attraverso la forza della sua storia.





“Abbiamo una meravigliosa ricchezza ambientale e naturalistica – dice il sindaco Giuseppe Pagoto – con l’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, che è la più grande d’Europa, un patrimonio straordinario di biodiversità che custodisce praterie di posidonia, fondali ricchissimi di vita e paesaggi sommersi unici. All’interno dell’area – aggiunge – è attivo Il “Centro di Recupero Tartarughe Marine” che, oltre ad avere un’area riservata alla cura e alla riabilitazione delle tartarughe, ha a disposizione una zona dedicata alle visite guidate oltre ad un patrimonio archeologico e culturale unico. Un modello di tutela e turismo sostenibile rilanciato negli ultimi anni grazie a una gestione solida, al dialogo con il mondo scientifico e al coinvolgimento delle comunità locali. Ma il nostro arcipelago è molto di più, è esperienza, è viaggio, è emozione, ogni attimo è vita”, conclude Pagoto.





Le Egadi sono anche culla di una storia antichissima. Qui l’uomo era presente già 12.000 anni fa, quando Favignana e Levanzo erano collegate alla Sicilia. Le celebri pitture rupestri della Grotta del Genovese raccontano scene di caccia e di mare che testimoniano il profondo legame tra l’essere umano e questo paesaggio primordiale, emerso e sommerso.

Questo intreccio di natura, tempo e bellezza ha reso l’arcipelago ideale come set cinematografico naturale. Nel corso degli anni le Egadi hanno ospitato numerose produzioni cinematografiche, tra cui “Il Commissario Lo Gatto”, che porta sullo schermo atmosfere leggere e scorci iconici dell’isola, la serie più recente “I Leoni di Sicilia”, che racconta l’epopea della famiglia Florio, valorizzando luoghi storici e ambientazioni di grande suggestione ed infine “Makari” che contribuisce a diffondere l’immagine della Sicilia occidentale e delle sue isole, esaltandone il paesaggio, le tradizioni e l’identità culturale. Oggi le Egadi tornano sotto i riflettori internazionali grazie a “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan, che ha scelto queste isole come scenario ideale per una narrazione epica e senza tempo.





L’arcipelago si propone anche come location per congressi, meeting aziendali, workshop, eventi istituzionali e culturali grazie alle sue numerose location di grande valore storico e architettonico. Cuore dell’offerta, è l’Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana, uno dei più importanti esempi di archeologia industriale del Mediterraneo: un complesso museale di grande fascino, dotato di ampi spazi espositivi e polifunzionali, capace di accogliere eventi in un contesto identitario fortemente riconoscibile. Accanto allo Stabilimento Florio, le Egadi offrono ulteriori sedi di pregio come Palazzo Florio a Favignana, il Castello di Punta Troia a Marettimo e altri siti culturali che, grazie alla loro scenografia naturale e al valore simbolico, trasformano ogni evento in un’esperienza memorabile. Location che permettono di coniugare contenuti professionali e storytelling territoriale, rafforzando l’impatto e il valore relazionale degli incontri.

