Il Carnevale di Sciacca non è solo spettacolo in movimento, ma un patrimonio d’arte e memoria che merita di essere osservato da vicino. Con questo spirito l’Associazione L’AltraSciacca ha inserito all’interno del programma delle iniziative per l’edizione 2026, un trittico di esposizioni che spaziano dalla maestria artigianale dei giovani miniaturisti alla preziosa memoria fotografica custodita nel tempo.

Tra qualche giorno la festa entrerà nel cuore dell’accoglienza cittadina con il progetto “Check-in nella storia del Carnevale di Sciacca”. Alcune strutture ricettive della città si trasformeranno in piccole gallerie fotografiche diffuse. Grazie all’esposizione di alcune foto storiche provenienti dalle passate edizioni di “SciacCarnevale… scatti in festa”, i turisti che sceglieranno Sciacca per il loro soggiorno saranno accolti già nelle reception dalla lunga storia della festa. L’iniziativa coinvolgerà le seguenti strutture ricettive: Coraje, Antico Granaio, B&B Tommaso Fazello, La Finestra sul Cortile, Casa Vacanze Maniscalco, Il Marchese Hotel & Spa, B&B Conte Luna, B&B Conte Perollo, La lanterna di BaChi, B&B Omer, B&B Il mandorlo di Sciacca, Kéramos luxury rooms, La Casuzza di Lara, Hotel La Paloma Blanca.





Due saranno invece le esposizioni in programma all’interno del circuito della festa. Il Centro Commerciale “Il Corallo”, dal 10 al 22 febbraio ospiterà la sesta edizione storica di “SciacCarnevale… scatti in festa”. Quest’anno la mostra, curata con i materiali della collezione donata dall’Ex Azienda delle Terme al Comune di Sciacca, accenderà un riflettore particolare sui “gruppi mascherati” della storia del Carnevale di Sciacca. Sarà un viaggio nostalgico tra i costumi, le coreografie e i volti di chi, con la propria energia, ha reso celebri le sfilate di Sciacca nei decenni passati.





All’interno del Museo del Carnevale, invece, si svolgerà la seconda edizione della mostra espositiva “Carnevale di Sciacca in miniatura”. Dopo il successo dello scorso anno, l’associazione ha voluto dare un assetto più strutturato all’iniziativa, regolamentandola per garantire uniformità e valorizzare al meglio il talento dei partecipanti. Il risultato è una selezione di undici opere suddivise tra sette carri allegorici, tre minicarri e l’immancabile omaggio al Peppe Nappa.

Il museo del carnevale sarà arricchito anche dall’esposizione di alcuni manufatti realizzati da alcune associazioni di volontariato di Sciacca e non solo.

Le tre mostre sono inserite all’interno del ricco calendario di eventi collaterali del Carnevale di Sciacca 2026 organizzato dall’Associazione L’AltraSciacca, in collaborazione con Futuris, Record Eventi e Comune di Sciacca.

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.