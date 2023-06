Le nostre conclusioni a seguito del Consiglio Comunale sulla TARI

di Press Service

02/06/2023

Il 31/05/2023 dopo 3 rinvii sono state approvate le tariffe con relative rate della TARI (tassa sui rifiuti).

Sin da subito i Consiglieri di opposizione hanno evidenziato molte criticità in merito alla delibera relativa alla TARI, evidenziando infatti che la stessa avrebbe penalizzato i cittadini e tutto l’intero tessuto produttivo Camporealese.

Sono stati presentati diversi emendamenti dal Gruppo Consiliare “Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco” a favore dei cittadini, il primo a favore di tutte le attività. La stessa Delibera infatti prevedeva un aumento per il 2023 di € 30.000 per tutte le attività del paese.

Situazione analoga era stata messa in atto dall’amministrazione Cino nel 2019, quando con il solo aumento di 2 punti percentuale sono stati prelevati dalle casse delle attività ben € 45.000,00. Anche in quella occasione le Opposizioni insorsero ma ci fu ben poco da fare, la delibera venne approvata.

Tornando ad oggi, possiamo affermare che i Consiglieri di Opposizione sono soddisfatti in parte per il traguardo raggiunto, in quanto con il loro emendamento hanno fatto si che si evitassero ancora prelievi “ingiustificati” a nostro parere, alle attività della nostra Camporeale. Evitando così oltre che il danno, pari a € 45.000, anche la beffa, pari a € 30.000 per il 2023. Così come proposto dall’attuale amministrazione Cino.

Altro emendamento, purtroppo con esito negativo, perché bocciato da tutti i consiglieri di Maggioranza presenti: Giacone, Neglia, Ciaccio, Spera, Ferrarella, Pisciotta e Rizzuto, è stato proposto per aiutare le famiglie numerose in quanto con il nuovo calcolo della tassa sarebbero stati penalizzati. Volevamo infatti applicare una riduzione del 10%, ma purtroppo questo è stato respinto.

Poi, per supportare il sempre florido tessuto associativo di Camporeale, una delle risorse per questa comunità, abbiamo presentato un emendamento, per NON far PAGARE la TARI nelle sedi operative delle Associazioni. Anche questo bocciato, Complimenti cari colleghi della Maggioranza. Voi si che ci tenete alle Associazioni del nostro Paese.

Negli anni ci siamo sentiti dire: “noi non vogliamo mettere le mani in tasca ai cittadini” ma adesso che succede? Ah già le elezioni sono terminate e la prossima campagna elettorale è lontana.

Quando si parla di tasse, l’amministrazione Cino, va dritta per la sua strada. Lo ha già dimostrato nel recente passato, quando noi Consiglieri di Opposizione avevamo chiesto di rottamare gli interessi delle cartelle comunali, ma loro hanno votato contro.

Un Sindaco e un’Amministrazione che dice di stare dalla parte dei cittadini, che ben venga, ma allora non ci spieghiamo questa scelta così impopolare.

Noi Consiglieri di Opposizione: Almerico, Maggio, Montalbano e Vaccaro promettiamo a tutta la cittadinanza, che faremo una battaglia politica affinché la tassa dei rifiuti venga diminuita per tutti.

L’impegno dell’opposizione sarà sempre quello di garantire i cittadini di Camporeale, affinché le ingiustizie dettate da una cattiva Amministrazione della cosa pubblica non ricadano su tutto il Paese di Camporeale con un aumento ingiustificato delle tasse comunali, come quello della TARI.



Il Gruppo Consiliare “Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco”

I Consiglieri Almerico, Montalbano, Maggio, Vaccaro

