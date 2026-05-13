Primo storico scudetto conquistato dalle Piume d’Argento che riportano a Palermo il titolo assente dal 2013; i siciliani per riuscire nell’impresa hanno lottato su ogni singolo punto vincendo per 3-2 contro il Matex MaraBadminton.

Si dai primi scambi è apparso evidente come entrambe le formazioni avessero un vantaggio e come il match decisivo potesse essere quello del doppio misto. Infatti le Piume d’Argento apparivano più forti nel lato femminile mentre i sardi erano in vantaggio in quello maschile.

In questo modo è avanzata la partita con Polina Buhrova e Yevheniia Kantemyr che hanno portato in vantaggio Piume d’Argento in tre set (12-15; 15-12; 15-9) contro Iben Bergstein e Yasmine Hamza.





A pareggiare sono stati Mikkel Frederik Langermark e Christopher Vittoriani nuovamente in tre parziali (15-11; 11-15; 15-10) contro David Salutt e Giovanni Toti.

Il nuovo vantaggio per la squadra palermitana è stato segnato ancora da Polina Buhrova che ha superato nettamente in due set (15-4; 15-6) Yasmine Hamza.

A riportare in ballo il Matex MaraBadminton che si è riportato in parità con Vittoriani che ha sconfitto Toti in tre set (12-15; 15-10; 15-6).





Gli eroi di giornata infine sono stati Salutt e Kantemyr che dopo aver annullato tre match point nel secondo set sono riusciti a superare in tre set (11-15; 17-15; 15-8) Langermark e Bergstein.

Continua fino sul gradino più basso del podio la favola della Pol. di Nova che è riuscita nell’impresa di conquistare la medaglia di bronzo superando per 3-0 il BC Milano.





A completare la giornata tutta in chiave siciliana il BC Catania e il Paternò BC che con le rispettive vittorie odierne, per 3-2 contro l’Acqui Badminton e per 5-0 contro il Genova BC, si sono garantite la promozione alla prossima Serie A.

Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente Federale Carlo Beninati, dal Consigliere Federale Massimo Merigo, per il CONI Lombardia Claudia Maria Pedrazzini, dal Delegato CONI Point Milano Claudia Giordani e dalla Consigliera Comunale di Milano Mariangela Paladino.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.