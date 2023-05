ANCE di Ragusa è lieta di annunciare l’incontro con i 4 candidati sindaco della città, durante il quale presenterà le proprie proposte programmatiche e ne alimenterà il dibattito e la condivisione.

“Con il documento che presenteremo”, dichiara il Presidente Firrincieli, “desideriamo promuovere uno sviluppo sostenibile per la città di Ragusa, attraverso azioni concrete che tengano in considerazione l’ambiente, il benessere dei cittadini, le attività amministrative, la programmazione urbanistica e il turismo e che abbozzi una strategia per il 2030.

Incontreremo singolarmente i candidati”, continua Firrincieli, “sabato 13 maggio 2023 dalle ore 10:00 presso la sede di ANCE Ragusa, sita in Viale dei Platani 34/B e durante l’evento, chiederemo loro di esprimere il parere sul documento e di condividere con noi le proposte e le idee per il futuro della città.”

Per sostenere la crescita, supportare l’occupazione e lo sviluppo socio-economico di Ragusa sono state individuate 18 specifiche missioniraggruppate in 6 assi di intervento:

la macchina amministrativa: una Ragusa più moderna, digitale e partecipata; l’urbanistica e il governo del territorio: per una Città innovativa e sostenibile; i lavori e le opere pubbliche: per una Ragusa attenta alle PMI locali; la transizione ecologica: per una Città più verde ed efficiente; il turismo: Ragusa destinazione unitaria per il Val di Noto e la riviera; la strategia per il 2030: per una Città attrattiva di talenti e attenta al benessere collettivo.

… insomma, bisogna ripartire dalla Città!

Osserveremo la seguente scaletta:

– Ore 10:00 Giuseppe CASSÌ

Cassi Sindaco, Partecipiamo, Ragusa Prossima, De Luca per Ragusa, Terra Madre

– Ore 10:45 Giovanni CULTRERA

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini Premier, Insieme, Ragusa in Movimento

– Ore 11:30 Riccardo SCHININÀ

Partito Democratico, Territorio, Generazione Demos, Patto per Ragusa, +Europa

– Ore 12:15 Sergio FIRRINCIELI

Movimento 5 Stelle, Equità Territoriale, Articolo uno, Sinistra Italiana, Europa Verde

Si ringraziano le testate giornalistiche e gli organi di informazione che vorranno essere presenti all’evento.

Ufficio Stampa: Giuseppe Fabrizio Guglielmino (ODG n.178019)

