I risultati dell’appena conclusa tornata elettorale, europea e amministrativa, certificano il profondo radicamento del partito democristiano in seno alla provincia etnea. Le oltre novemila preferenze di Massimo Dell’Utri, sostenuto dalla DC nella lista di Forza Italia-Noi Moderati, sono una chiara dimostrazione. Dopo Agrigento e Palermo la provincia catanese è risultata infatti esser la terza per numero di preferenze. Sul piano amministrativo e locale, rileva in primis il successo raggiunto ad Aci Castello dove la lista della DC si attesta ad un 5,6% confermando l’uscente Santo Grasso in consiglio e partecipando quindi al governo della città al fianco del rieletto Carmelo Scandurra. Altresì, nei comuni dove si è votato con il sistema maggioritario, salutiamo con gioia l’elezione delle consigliere Mari Grazia Roggio (Motta Sant’Anastasia), Sara Verzì (Zafferana) e Rosita Bruno (Ragalna). Una rappresentanza prevalentemente al femminile a riprova di quanto la DC, per una precisa scelta, punti sempre più sulle donne e i sui giovani.





Secondo Piero Lipera, Segretario Provinciale DC, “Il percorso di formazione e di rinnovamento della classe dirigente locale, avviato in questi mesi, riscontrato dai concreti e brillanti risultati elettorali ci consente di guardare con fiducia il futuro e i prossimi appuntamenti. I nostri dirigenti locali, sapientemente coaudivati dai parlamentari regionali etnei, Andrea Messina e Salvo Giuffrida, saranno chiamati a nuovi impegni legati all’attività amministrativa, fra cui spicca ad ottobre l’elezione del prossimo consiglio provinciale. L’impegno quindi continua e, per intanto, il prossimo venerdì 14 giugno, ci riuniremo, in un incontro aperto anche al pubblico, ad Acireale presso l’Hotel Orizzonte con l’on. Gero Grassi e il Dott. Salvatore Licari per discutere circa le loro opere letterarie sul grande statista democristiano Aldo Moro”.





Sicilia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.