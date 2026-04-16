In occasione della 49ª Festa dei Sapori e dei Saperi, in programma a Vizzini il 24, 25 e 26 aprile 2026, il Parco Letterario® Giovanni Verga e Luigi Capuana – I luoghi del Verismo, promosso e gestito dal Centro Studi C.E.S.T.A. e inserito nel circuito nazionale dei Parchi Letterari Italiani®, arricchisce il proprio programma di iniziative con il lancio di “Le Ricette del Verismo”, progetto che intreccia valorizzazione culturale, identità territoriale e tradizione enogastronomica.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei territori di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea, con l’obiettivo di offrire ai visitatori e alle comunità locali una modalità originale e coinvolgente di avvicinarsi all’eredità del Verismo. Non soltanto i luoghi e le pagine di Giovanni Verga e Luigi Capuana, ma anche i sapori, le consuetudini e le atmosfere che restituiscono il senso profondo di una Sicilia autentica, radicata nella propria memoria culturale.

Nel corso della manifestazione sarà presente uno stand informativo dedicato, presso il quale sarà possibile ricevere approfondimenti sull’iniziativa.

Attraverso il “Menù del Verismo”, il pubblico avrà infatti l’opportunità di compiere un vero e proprio percorso esperienziale tra letteratura e gusto, grazie al coinvolgimento di una rete di attività distribuite nei tre comuni del Parco.

A Vizzini aderiscono: A Cunziria, Bar Amoroso, Cosi Priziusi, La Giara, La Ruota.

A Mineo partecipano: A-Tipico, Bar Salerno Shalimar, La Masseria di Scurpiddu, Pizzeria Emivita.

A Licodia Eubea aderisce: A Carrittaria.

Nei luoghi coinvolti sarà possibile riscoprire piatti, profumi e suggestioni che evocano il mondo narrativo del Verismo, trasformando l’esperienza gastronomica in uno strumento di conoscenza e di narrazione del territorio.

Con “Le Ricette del Verismo”, il Parco Letterario® conferma il proprio impegno nella costruzione di percorsi capaci di coniugare cultura, turismo e tradizioni locali, promuovendo una fruizione integrata del patrimonio letterario e identitario dell’area. Un’iniziativa che restituisce centralità ai luoghi del Verismo, rendendoli sempre più spazi vivi di incontro, scoperta e partecipazione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.