Lo Stand Florio & il Liberty “in note” con “Palermo Liberty” nell’ambito di “Le Vie Dei Tesori”. Il “piccolo” gioiello Liberty realizzato dall’architetto Ernesto Basile su input di Vincenzo Florio junior, “padre” della Targa Florio, sulla costa sud-occidentale del capoluogo dell’Isola, ospita sabato 19 ottobre alle 11,00, nel suo giardino d’inverno dedicato a Donna Franca, uno degli otto concerti- narrativi di “Palermo Liberty”. Appuntamento con il concerto da camera del Trio d’archi Goldbergk che, in collaborazioene con il Conservatorio Scarlatti, eseguirà le musiche di J. S. Bach “Aria dalla III Suite in Re Magg Bwv 1068”; di W.A.Mozart “6 Danze Campestri Kv. 606”,”Divertimento n.1 Kv. 439B; di J. S. Bach “3 variazioni Goldberg Bwv 988”; di F. Schubert “Trio n 1 in Si b Magg D471 Allegro”.

Il Trio d’archi Goldbergk , Francesco La Bruna (violino), Chiara Bellavia (viola) e Antonino Saladino (violoncello), si è formato nel 2022 come produzione artistica dell’Associazione Kandinski per interpretare le famose Variazioni Goldberg di Bach nella trascrizione del violinista Dmitri Sitkovetsky, e successivamente è rimasto come formazione stabile. E’ dedito all’esplorazione di un repertorio che spazia dal classicismo fino a composizioni del secondo Novecento; apprezzato da pubblico e critica, il Trio è stato invitato da varie istituzioni ed associazioni concertistiche italiane. Si prepara a riscoprire ed eseguire un repertorio poco conosciuto, tra questi i trii per archi di Giovan Battista Cirri ed altri autori del panorama musicale europeo.

Il progetto “Palermo Liberty”, a cura della pianista Giusi Groppuso, sostenuto dall’Assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, è stato realizzato pensando a quella città felicissima a cui guardava l’Europa, che si divideva tra i palcoscenici formali e i salotti privati, felice di essere comunque la ricercata protagonista.

Lo Stand Florio, strappato al degrado e restituito al suo splendore, dopo un accurato lavoro di restauro, è conosciuto dai palermitani come “La taverna del tiro a piccione” frequentato dall’alta borghesia e dai nobili del tempo, oggi conserva intatte preziose testimonianze.

In occasione delle visite guidate nell’ambito delle Vie dei Tesori a partire da sabato 5 ottobre dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, e fino al primo fine settimana di novembre, sarà possibile fare un viaggio affascinante nel tempo dei Florio, definiti “I sovrani d’Italia senza corona”.

Accolti nel giardino di Donna Franca Florio tra i profumi di erbe aromatiche mediterranee, si potrà ammirare la sala centrale dell’edificio, caratterizzata dalla volta sottostante la cupola moresca che sovrasta lo Stand Florio, illuminato da ampie finestre. Restaurati gli infissi originali del’900 e recuperati con cura insieme all’affresco ed alla lastra che reca inciso il regolamento del “Tiro al Piccione”, segno tangibile della storia del sito.

Quest’anno sarà inoltre possibile ammirare anche l’installazione

“L’arte incontra la Storia” realizzata dagli studenti e docenti del liceo artistico Catalano di Palermo dedicata all’epopea dei Florio, imprenditori “illuminati”.

Lo Stand Florio è un oggi un contemporary hub che ospita eventi, presentazioni di libri, degustazioni.

In occasione delle Vie dei Tesori, lo Stand Florio (via Messina Marine, 40) potrà essere visitato nei seguenti orari : dalle 10,00 alle 12,30 (ultima visita) e dalle 15,00 alle 17,30 (ultima visita) (info e acquisto coupon www.leviedeitesori.com- è gradita la prenotazione)





Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 19/10/2024

Data Fine: 19/10/2024

Ora: 11:00

Artista: Stand Florio

Prezzo: 3.00

