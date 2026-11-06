Di fronte all’avvio della discussione, presso la VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, sul testo

unificato dei disegni di legge sul suicidio medicalmente assistito, Comunione e Liberazione Sicilia accoglie

con profonda responsabilità l’appello della Conferenza Episcopale Siciliana (CESi) e fa proprie le

preoccupazioni espresse dal Forum delle Associazioni Familiari della Sicilia.

Il dibattito che si apre nella nostra Isola non può essere ridotto a una mera regolamentazione procedurale o

burocratica di protocolli di morte.

Il rischio è quello di cedere a scorciatoie legislative imposte sull’onda di pressioni ideologiche, che finiscono

per stravolgere la missione stessa dello Stato e del Servizio sanitario pubblico. Gli articoli 2, 3 e 32 della

Costituzione e la legge istitutiva del SSN (L. 833/1978) hanno fondato la Sanità italiana sulla cura, sul

mantenimento e sul recupero della salute senza distinzioni, riconoscendo che ogni istante di vita è portatore

di un valore assoluto e indisponibile. Mutare gli ospedali pubblici in erogatori di prestazioni letali significa

alterare la natura dell’alleanza terapeutica, generando senso di solitudine e disorientamento nei malati, nei

loro familiari e negli stessi medici la cui vocazione è difendere la vita umana fino al suo compimento.

La pretesa di fare dell’autodeterminazione assoluta l’unica misura della dignità umana conduce a ritenere

prive di valore le fasi dell’esistenza segnate dalla non autosufficienza e dalla debolezza, spalancando le porte

a una disumana cultura dello scarto. Al contrario, come ha ricordato papa Leone XIV nell’enciclica Magnifica

humanitas, «edificare nel bene significa accettare il limite e la fragilità dell’umanità senza considerarli un

errore da correggere» o da rimuovere. Non servono leggi che aiutano a togliere il disturbo invece di aiutare,

ma istituzioni che sappiano tessere e sostenere «una rete di relazioni fondamentali».

Chiunque sperimenti da vicino la sofferenza sa che la richiesta di anticipare la morte non è quasi mai un atto

di fiera autonomia, ma il sintomo lacerante della paura del dolore e della solitudine. Al malato, come ha

ricordato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, spetta vicinanza, sollievo, cura e una presenza viva,

mai la somministrazione della morte. Risuonano perentorie le parole di papa Leone XIV a Lourdes: «Non si

ha cura della vita infliggendo la morte… È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale

non è necessariamente morale. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Nessuna

legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità».

Per tali ragioni, Comunione e Liberazione Sicilia rivolge un deciso appello a tutte le forze politiche così come

ad ogni singolo deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana affinché la Sicilia percorra una strada diversa

dalle forzature legislative viste altrove ed in particolare:

• Rifiuto del presunto “diritto a morire”. Fermo rispetto dei limiti costituzionali. La Corte

Costituzionale, specie nella principale sentenza n. 242/2019 ha individuato un’area circoscritta di

non punibilità in casi eccezionali, senza riconoscere alcun “diritto soggettivo alla morte” né imporre

al sistema sanitario regionale l’obbligo di organizzare o erogare pratiche di anticipazione del

decesso. La Regione non introduca, perciò, automatismi o canali preferenziali per il suicidio

assistito, che snaturerebbero i compiti dei presidi ospedalieri e dei comitati etici e darebbero un

pubblico messaggio di disvalore e abbandono della vita fragile.

• Tutela della vocazione medica e del personale sanitario: I medici, gli infermieri e gli operatori

sanitari non devono essere trasformati in esecutori di morte. La sanità siciliana deve continuare a

essere un luogo di alleanza terapeutica, difendendo la libertà di coscienza e la dedizione

professionale alla cura.

• Riconoscimento del prioritario rilievo da attribuire alle cure palliative, alla terapia del dolore (Legge

38/2010) e ad “un adeguato sviluppo” delle relative reti “al fine di evitare un ricorso improprio al

suicidio assistito” (Cort. Cost. sentenza n. 66/2025): la vera risposta al dolore estremo è la presa in

carico globale della persona. Chiediamo pertanto la piena e uniforme attuazione della ancora troppo

inattuata Legge 38/2010 in tutte le province dell’Isola, con investimenti certi nel potenziamento

degli hospice, delle reti di terapia del dolore e delle unità di cure palliative domiciliari, attive fin dalle

fasi precoci della malattia cronico-degenerativa, insieme a un costante supporto psicologico e a

una rendicontazione trasparente dei servizi resi.

• Sostegno concreto e strutturale ai caregiver familiari: le famiglie non possono essere lasciate sole

a sostenere il peso dell’assistenza continuativa. Occorrono sostegni economici diretti, agevolazioni

fiscali, servizi di sollievo (“servizi di respiro”) e strumenti efficaci di conciliazione tra lavoro e tempi

di cura.

• Coinvolgimento reale della società civile e del Terzo Settore: un passaggio legislativo di tale portata

antropologica in tutta la società non può essere consumato in modo affrettato, ma richiede una

imprescindibile fase di ascolto e di confronto con tutti quei corpi intermedi in grado di offrire uno

specifico contributo di competenza ed esperienza quanto mai necessaria in questa fase.

La qualità della convivenza civile e della coesione sociale della Sicilia non verrà misurata dalla celerità con

cui disporrà protocolli per porre fine alla vita, ma dall’attenzione e dalla cura con le quali saprà custodire e

accompagnare la vita di ogni persona, condividendone la fragilità fino al suo naturale compimento.

6 novembre 2026

Comunione e Liberazione Sicilia





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