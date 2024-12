L’Elfo pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 13 dicembre, “Un po’ meno tristi”, il suo nuovo singolo, pubblicato per ShutUp Records/Magnitudo (powered by Time Records).

A brevissima distanza dall’ultima release, “Lo Sai Solo Tu”, l’icona del rap catanese torna con un inedito, prodotto da MANERRE e COCOBEATZ, che corona questo suo prolifico 2024.

“Un po’ meno tristi” si presenta come un inno di rinascita dal forte valore catartico che descrive un percorso di sofferenze e resilienza attraverso cui, la fragilità diviene, paradossalmente, il punto di partenza per ritrovare se stessi. Con i suoi versi diretti e, al contempo ispirati, L’ELFO racconta la lotta quotidiana contro il peso dei ricordi e contro le avversità, dipingendo immagini evocative e riflettendo su valori autentici fondati su sentimenti profondi.

Attraverso la narrazione, l’artista invita ad accogliere la sofferenza per trasformarla in forza vitale e a prendere coscienza dei propri errori per fare della propria esperienza un insegnamento. Grazie a questa capacità di elaborazione, le vulnerabilità diventano, così, nuova linfa che ci permette di risorgere.

“UN PO’ MENO TRISTI” è, infine, un brano dove la potente carica emozionale delle sonorità del beat, firmato da Manerre e Cocobeatz, torna ad intrecciarsi con le liriche e con l’inconfondibile attitudine de L’ELFO sul microfono. Il risultato è, ancora una volta, un’imperdibile release che non potrà che esaltare tutti i suoi ascoltatori e tutti gli appassionati del genere.

