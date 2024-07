Il 28 luglio si terrà la tanto attesa edizione 2024 del Torneo “La Piazzetta”, un evento che in pochi anni ha saputo trasformarsi da semplice iniziativa locale a punto di riferimento per gli appassionati di pallacanestro della zona. Nato nel 2020 grazie all’iniziativa di Paolo Ferrauto, Marco Gagliano e Fulvio Vasta, il torneo si propone come una celebrazione dello sport e della comunità, unendo giocatori e spettatori in una manifestazione che esalta i valori dello sport e della socialità.

Le origini del torneo

«La nostra idea è nata dal desiderio di dare nuova linfa al movimento della pallacanestro lentinese» spiega Paolo Ferrauto. «All’interno della nostra comunità questo sport coinvolge molti ragazzi e ragazze, grazie anche al lavoro incessante della società a.s.d Basket Lions Leontinoi.»



I tre fondatori, tutti giocatori di pallacanestro con oltre dieci anni di esperienza, hanno giocato in molte piazze, tra cui Catania, Siracusa, Priolo, Augusta e Scordia, ma è stato il campetto comunale di via Nisida a Lentini a ispirare la nascita del torneo.

“La Piazzetta” è infatti il nome scelto per ricordare quel luogo che per anni ha visto incontrarsi ragazzi di tutte le età per giocare a pallacanestro. «Il nostro obiettivo era vedere quel campetto tornare a essere vivo, Per questo ci siamo impegnati a sistemarlo, nonostante le condizioni di totale abbandono» racconta Marco Gagliano.

L’organizzazione del torneo non è stata semplice. I fondatori, con l’aiuto di altri giovani lentinesi, hanno passato pomeriggi a rifare le linee del campo, sistemare i canestri e i tabelloni pericolanti, e pulire l’area perimetrale. Tuttavia, la mancanza di illuminazione dovuta alla rimozione dei lampioni ha rappresentato un ostacolo insormontabile. «La luce è fondamentale» spiega Fulvio Vasta. «Questa mancanza ci ha obbligati a limitare il numero di partecipanti e a dire di no a molti amici e atleti dei paesi vicini.»

Nonostante queste difficoltà, gli organizzatori hanno adottato un format che ha permesso al torneo di svolgersi comunque, suddividendo i partecipanti in fasce di talento e sorteggiando le squadre in modo casuale. «Volevamo dare spazio e luce a tutti i partecipanti e al movimento della pallacanestro lentinese a 360 gradi» afferma Ferrauto.

A distanza di quattro anni, i risultati sono evidenti. Sempre più giovani frequentano “La Piazzetta” anche fuori dal periodo estivo e il numero di partecipanti è cresciuto significativamente, passando da una ventina nella prima edizione a quaranta nell’ultima del 2023.

Alcuni partecipanti, pur vivendo fuori, si sono organizzati per tornare a Lentini appositamente per l’evento.

L’edizione di quest’anno segna un importante punto di svolta. Nonostante le condizioni del campetto stiano solo peggiorando, quest’anno il torneo ha trovato una struttura disposta a ospitarlo. Grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica Prof.ssa Sanzaro, il torneo si terrà nel campo esterno dell’Istituto Comprensivo Statale Riccardo da Lentini.

Questa nuova location offre finalmente la possibilità di ospitare un numero maggiore di partecipanti e di mostrare che la pallacanestro a Lentini è un movimento vivo e vegeto che coinvolge molti giovani. Il torneo si svolgerà domenica 28 luglio a partire dalle 17:00 e ha già raccolto numerose adesioni non solo da Lentini, ma anche da Siracusa, Augusta, Avola, Rosolini, Scordia, Catania e Priolo.

«Siamo orgogliosi di vedere quanto il torneo sia cresciuto,» dice Ferrauto. «Adesso l’obiettivo principale di dare luce alla pallacanestro a Lentini si unisce a quello di far diventare il ‘Torneo La Piazzetta’ un appuntamento annuale sentito e ufficiale.»



Gli organizzatori sperano che questo evento continui a crescere e a coinvolgere sempre più persone, diventando un punto di riferimento per tutti gli amanti dello sport. Il torneo rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per rafforzare i legami della comunità, promuovendo i valori dello sport, della collaborazione e della convivialità.

Il 28 luglio sarà quindi una giornata di festa per Lentini e per tutti coloro che amano la pallacanestro. Un evento da non perdere, che promette emozioni, divertimento e, soprattutto, la dimostrazione di come la passione e l’impegno possano fare la differenza nella vita di una comunità.



Luogo: Scuola, Via Nisida, SN, LENTINI, SIRACUSA, SICILIA

