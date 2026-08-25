La società sportiva di Santa Margherita di Belice, da anni impegnata nell’hockey su carrozzina elettrica e nella promozione di una pratica sportiva paralimpica realmente inclusiva, è alla ricerca di un nuovo allenatore da inserire all’interno dello staff e da coinvolgere nel percorso di crescita della squadra.

Una ricerca che nasce dalla volontà di guardare al futuro e di continuare a costruire, con entusiasmo e ambizione, un progetto sportivo che mette al centro non soltanto la competizione, ma soprattutto le persone che ne fanno parte.





Il Powerchair Hockey è uno sport paralimpico per persone con disabilità motorie più o meno gravi, senza distinzione di sesso o età. Si gioca in palestra, su una superficie in parquet, con due squadre composte da cinque giocatori. È una disciplina veloce, tecnica e molto dinamica, nella quale ogni atleta ha un ruolo fondamentale all’interno della squadra. A seconda delle proprie caratteristiche e possibilità, i giocatori possono utilizzare una mazza da hockey oppure il cosiddetto “T-stick”, fissato alla parte anteriore della carrozzina che permette di controllare e colpire la pallina. È una disciplina con una propria identità, regole, tattiche e dinamiche di gioco, nella quale la capacità di leggere le situazioni, comunicare con i compagni e lavorare come squadra fanno la differenza.





Per questo motivo, i Leoni Sicani non cercano semplicemente un tecnico.

La figura che entrerà a far parte dello staff dovrà essere innanzitutto una persona capace di instaurare un rapporto autentico con la squadra, di comprendere le dinamiche del gruppo e di saper valorizzare le caratteristiche di ogni atleta. Una guida in grado di assumersi responsabilità, prendere decisioni e trasmettere motivazione, senza perdere di vista l’ascolto e il confronto.

L’esperienza e le competenze tecniche rappresentano certamente un elemento importante, ma altrettanto importanti saranno la passione per lo sport, la capacità di leadership, l’empatia e la disponibilità a mettersi in discussione.

Non è necessario arrivare con un percorso già scritto o conoscere ogni aspetto di questa disciplina. Quello che cerchiamo è soprattutto la disponibilità a imparare, a confrontarsi, a mettersi in gioco e a crescere insieme alla squadra. Il resto si costruisce sul campo, con il lavoro, la curiosità e la voglia di fare.





È una disciplina sparalimpica particolare, che permette a chi decide di avvicinarsi a questo mondo di scoprire una realtà sportiva e umana capace di lasciare molto. Per questo riteniamo fondamentale trovare una persona che abbia sensibilità, curiosità e apertura, anche verso qualcosa che magari non ha mai conosciuto prima. Qualcuno che abbia una mente aperta, curiosa e pronta a sperimentare, che abbia voglia di portare nuove idee, confrontarsi con lo staff e contribuire allo sviluppo del progetto senza paura di rinnovare ciò che può essere migliorato, disposto a metterci anche un pò di sana follia. Quella necessaria per accettare nuove sfide, uscire dagli schemi, provare strade diverse e credere in un progetto che, a volte, chiede di andare oltre quello che sembra possibile.

L’obiettivo è costruire una collaborazione duratura, fondata sulla fiducia e proseguire il percorso dei Leoni Sicani con una guida capace di accompagnare la squadra dentro e fuori dal campo.





Perché entrare a far parte dei Leoni Sicani non significa soltanto allenare una squadra. È un’esperienza che può restituire molto anche dal punto di vista personale e umano: permette di conoscere persone, storie, difficoltà e conquiste, di mettersi alla prova e, spesso, di guardare allo sport e alle proprie capacità con occhi diversi. È un percorso nel quale si dà tanto, ma dal quale si può ricevere una crescita umana non indifferente.

«Cerchiamo una persona che abbia voglia di far parte dei Leoni Sicani e non semplicemente di allenare i Leoni Sicani. Per noi questa differenza è fondamentale. Il nostro è un progetto sportivo, ma prima ancora è un progetto fatto di persone, relazioni e valori. Abbiamo voglia di continuare a crescere, di confrontarci e di guardare avanti. Per questo siamo pronti ad accogliere una nuova figura all’interno del nostro staff, qualcuno che possa portare competenze, entusiasmo e nuovi stimoli e che condivida davvero il modo in cui intendiamo vivere lo sport. E magari anche quella sana follia che, qualche volta, serve per avere il coraggio di cambiare, sperimentare e affrontare nuove sfide.»





– Giuseppe Sanfilippo, Presidente della Leoni Sicani APS ASD

L’invito è rivolto a chi si riconosce in questo modo di vivere lo sport e sente di poter dare il proprio contributo a una realtà che ha fatto dell’inclusione e della passione sportiva i propri punti di forza.

Non importa se non hai già avuto esperienza nel Powerchair Hockey: se pensi di avere passione, voglia di imparare, capacità di metterti in gioco e di lavorare con un gruppo, potresti essere la persona che stiamo cercando.

Per conoscerci, chiedere maggiori informazioni o candidarti puoi contattarci attraverso uno dei nostri recapiti oppure scriverci direttamente sui nostri canali social

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Barbera Center – Via G. P. da Palestrina 2/A, 92018 Santa Margherita di Belice (AG)

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