LeoVegas.News arriva a Catania per sostenere i sogni dei tifosi con una campagna di Ooh che prevede la brandizzazione di cinque autobus e un concorso che punta ad avvicinare ancora di più gli appassionati alla loro squadra del cuore attraverso esperienze esclusive.

Il brand di infotainment sportivo, Official Sponsor del Catania FC per la stagione 2024/2025, rafforza la sua presenza nel Sud Italia, consolidando il legame con i tifosi e il territorio attraverso una campagna di OOH ideata dall’agenzia creativa Armando Testa e pianificata da MEDIAITALIA. Forte del successo della campagna avviata a Milano a settembre, LeoVegas.News brandizza cinque autobus che accompagneranno da oggi i tifosi e gli appassionati invitandoli a vivere la loro passione sportiva ovunque, nella quotidianità, e a continuare a sognare come recita il suo claim: “VIVI I TUOI SOGNI, VIVILI AL MEGLIO”.

In contemporanea alla campagna Out Of Home, LeoVegas.News lancia il concorso “In-Segui LeoVegas.News”, offrendo ai tifosi rossoazzurri l’opportunità di vincere premi esclusivi come due biglietti con hospitality per la sfida Catania-Cavese in programma il 1/12/2024 allo Stadio Massimino e due maglie personalizzate. Il concorso, attivo dal 21 ottobre al 17 novembre 2024, invita tramite una CTA sul canale Instagram di LeoVegas.News, a scattare e pubblicare una foto di uno degli autobus brandizzati usando l’hashtag #buscatania e taggando @leovegas.news. Le foto migliori si aggiudicheranno questa esperienza esclusiva e l’opportunità di vivere con passione e ancora più da vicino il sogno di veder trionfare la propria squadra del cuore. Con questa iniziativa che guarda al territorio coinvolgendo tutti i cittadini LeoVegas.News dimostra ancora una volta il suo impegno nel promuovere un sano e coinvolgente digital entertainment sportivo.

“Dopo il successo della nostra campagna a Milano, abbiamo deciso di portare LeoVegas.News anche al Sud Italia partendo proprio da Catania, città e Club che abbiamo scelto di sostenere diventando Official Sponsor. Vogliamo consolidare il nostro rapporto con il territorio e crediamo che questa iniziativa ci permetterà di avvicinarci ancora di più ai tifosi rossoazzurri, offrendo loro esperienze esclusive che li facciano sentire ancora di più parte di un grande sogno. Sostenere i sogni sportivi con passione e coinvolgimento è infatti il nostro obiettivo” ha dichiarato Adele Incerti di LeoVegas.News.

