– Il personale del 46° reggimento trasmissioni, di stanza presso la caserma “E. Turba” di Palermo, ha fatto visita ai bambini dell’ospedale “G. Di Cristina” per donare ai piccoli pazienti le tradizionali uova di Pasqua, simbolo della rinascita e della speranza, in occasione della prossima Santa Pasqua.

Ispirati dal motto “insieme si può fare la differenza”, i trasmettitori di Palermo hanno acquistato su base volontaria numerose uova di Pasqua a favore dell’Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma (AIL), sostenendo la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti affetti da gravi malattie.

Con un semplice gesto di solidarietà l’Esercito Italiano, ancora una volta, è vicino alle necessità della comunità locale e in particolare ai minori ricoverati presso l’ospedale dei Bambini e Reparto di pediatria dell’ospedale Civico di Palermo, portando conforto, sorrisi e nello stesso tempo, sostenendo la ricerca: unico strumento per la lotta contro le malattie incurabili. Il personale ospedaliero e le famiglie presenti hanno espresso vivo entusiasmo e profonda gratitudine per l’iniziativa benefica. Un particolare ringraziamento da parte del Direttore Generale dell’ospedale dei Bambini e del Reparto di pediatria dell’ospedale civico di Palermo, Dottor Roberto Colletti e della Dottoressa Nicoletta Salviato che hanno coordinato l’attività.

