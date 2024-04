Un’analisi globale dei parametri della pelle del viso, un test per la determinazione del proprio fototipo e la cosiddetta degustazione cosmetica- ovvero la valutazione e il test dei prodotti di bellezza più adatti alle proprie esigenze. Sono i servizi che verranno offerti gratuitamente ai partecipanti- donne e uomini- all’inaugurazione dell’innovativo centro estetico in via alla Falconara 5, nell’antica borgata Baida di Palermo, nel pomeriggio di sabato 13 aprile a partire dalle ore 17.30.



“Io e le mie collaboratrici saremo ben liete di coccolare le persone che vorranno approcciarsi a questa singolare esperienza cosmetologica che coinvolge tutti i sensi, in primis il tatto, l’olfatto e la vista, al fine di soddisfare i bisogni cutanei, ma anche quelli emotivi di ciascuno, in maniera accuratamente personalizzata”, spiega Giorgia Lo Porto, estetista, make up artist e dermopigmentista.



D’altronde la giovane palermitana, di estetica se ne intende, avendo collezionato negli anni esperienze di successo non di poco conto: servizi di makeup per Miss Italia su LA7, per servizi fotografici per le riviste “Chi” e “Diva e Donna” e per un RVM andato in onda su “Pomeriggio 5”; servizi di make up per fiction RAI come il “Cacciatore” o “Anna” per Amazon Prime; ottenimento del premio di 1 posto in categoria master tecnica di microblading all’International Mediterranean Championship Conference.



Affiancata dalla professionista del mondo dell’estetica e del benessere Martina Latragna, Giorgia oggi sta coronando il sogno di aprire un’attività tutta sua, nel luogo dove è nata.



E lo sta facendo in grande stile, dato che il nuovo centro estetico si presenta come una grande struttura- 140 metri quadrati disposti su due piani, e con ampio terrazzo- all’avanguardia, dotata di macchinari innovativi caratterizzati da una tecnologia avanzata, e dove si potranno effettuare i trattamenti ispirati alla medicina estetica più efficaci: dai trattamenti manuali viso e corpo con il metodo dermolayering, alla tecnica di estetica avanzata needling, a quelli con le tecnologie My Skinetic che lavorano a livello cinetico arrivando al nucleo della cellula ottenendo una nucleostimolazione.



Trattamenti tecnologici disponibili sono: ultrasuono, veicolazione trandermica, schermo attivo al graphene, radiofrequenza, vacuum, ossigeno, presso massaggio corpo, presso massaggio occhi, elettrostimolazione. Altri servizi: cromoterapia, trucco permanente viso, tatuaggi corpo fine line, manicure e pedicure professionali.



