Il Circolo Artistico Città di Palermo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, organizza in occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio alle ore 19:30, un concerto curato dalla Prof.ssa Elvira Maiorca. Un momento in musica davvero speciale, pensato per regalare un momento di riflessione e profondità attraverso arte, musica e parole. Continua così il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della direzione artistica della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

Presente per l’occasione, il poliedrico Nicolò Tomasello, grande regista, artista che da anni si distingue non solo per il talento vocale ma anche per la sua sensibilità teatrale. Nicolò sarà la voce recitante in una serata che vedrà protagonisti il Soprano Natasa Kàtai, l’Ensemble del Coro “Sancte Joseph”, il M° Visconti e il M° Marco Greco al pianoforte.

Le letture saranno tratte dalle opere di Primo Levi, accompagnate da musiche di G. Verdi, M. Visconti e A. Giordano, per un viaggio emozionante nel ricordo e nella memoria.

Dopo il concerto ci ritroveremo insieme per concludere la serata con la nostra tradizionale cena.

Contributo di partecipazione €25,00. Info e prenotazioni tramite whatsapp al 380 908 7129 opp Domenico Ruisi 347 677 3311.





