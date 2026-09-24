Palermo torna a celebrare il fascino senza tempo della musica su supporto fisico con una nuova edizione dell’Expo del Vinile, in programma venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 presso lo Spazio NOZ dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Nato a Palermo nel 2021 e organizzato dall’Associazione Culturale Artigianando, l’evento si è affermato negli anni come un importante punto d’incontro per collezionisti, appassionati di musica e semplici curiosi. Le edizioni passate hanno richiamato migliaia di visitatori, confermando l’interesse del pubblico verso il vinile e il mondo del collezionismo musicale.





All’interno dello Spazio NOZ saranno presenti circa quindici espositori provenienti da tutto il territorio siciliano, con migliaia di dischi a 33 e 45 giri, mix, CD, rarità, prime stampe, edizioni speciali, memorabilia e articoli dedicati alla musica. Un’occasione per acquistare, vendere e scambiare dischi, riscoprire grandi classici e trovare titoli difficili da reperire Tantissimi i generi musicali rappresentati: rock, pop, jazz, soul, funky, metal, punk, musica elettronica, cantautorato italiano e molti altri.

Ad arricchire la manifestazione sarà lo spazio mercato vintage, allestito nell’area esterna dello Spazio NOZ, con abbigliamento, accessori, oggettistica, pezzi da collezione e tante curiosità dal gusto rétro.





«Siamo orgogliosi del percorso compiuto dall’Expo del Vinile – dichiara Luca Tumminia, organizzatore dell’evento e presidente dell’Associazione Artigianando –. Edizione dopo edizione siamo riusciti a creare qualcosa di unico per la città di Palermo: non soltanto una fiera, ma un luogo d’incontro nel quale persone di età e generazioni diverse possono condividere la passione per la musica, il vinile e la cultura del collezionismo. Il successo e la partecipazione registrati negli anni ci spingono a rendere questo appuntamento sempre più ricco e coinvolgente».

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