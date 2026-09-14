Sarà l’istituto professionale di Stato per l’Agricoltura “A. Mazzei”, in via Principe di Piemonte 92 a Macchia di Giarre, ad ospitare la conferenza stampa della seconda edizione del Festival Etneo del Porcino, importante manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio, delle produzioni agroalimentari e delle eccellenze enogastronomiche dell’area etnea.

L’appuntamento, in programma giovedì 17 settembre, 2026, alle ore 16.30, rappresenterà un momento di confronto e di presentazione ufficiale del Festival Etneo del Porcino, alla presenza di rappresentanti istituzionali, amministratori del Comune di Giarre, espositori, ristoratori e partner della manifestazione.





La scelta dell’Iis Leonardo sede “Mazzei”, quale sede della conferenza stampa, assume un valore particolarmente significativo. Un istituto dedicato alla formazione nel settore agricolo non è infatti soltanto un luogo di istruzione, ma rappresenta un autentico presidio culturale e professionale del territorio, capace di mettere in relazione le nuove generazioni con il patrimonio agricolo, naturalistico ed enogastronomico della Sicilia.

Il Festival Etneo del Porcino trova proprio nell’Iis Leonardo sede “Mazzei”, un partner naturale: la valorizzazione del fungo porcino, passa infatti attraverso la conoscenza del territorio, la tutela delle risorse naturali, la cultura della sostenibilità e la formazione di giovani professionisti, capaci di interpretare e sviluppare le potenzialità del comparto agricolo e agroalimentare.





Ospitare la presentazione alla stampa del Festival Etneo del Porcino, significa quindi riconoscere all’Istituto “A. Mazzei”, un ruolo attivo nella promozione delle eccellenze agroalimentari, creando un ponte tra scuola, istituzioni, imprese, operatori della ristorazione e mondo agricolo.

«Siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare questo importante appuntamento – sottolinea la dirigente, dottoressa Tiziana D’ Anna – perché riteniamo che una manifestazione dedicata al fungo porcino, rappresenti un’occasione concreta per parlare di agricoltura, ambiente, biodiversità, cultura gastronomica e valorizzazione delle produzioni e delle eccellenze agroalimentari della Sicilia. La scuola ha il compito di formare i professionisti di domani, ma anche quello di essere parte integrante della comunità e contribuire alla crescita e alla promozione del territorio, nel quale opera».

La collaborazione tra il Festival Etneo del Porcino e l’istituto giarrese rappresenta inoltre un esempio concreto di come scuola e territorio possano lavorare insieme, trasformando un evento gastronomico e culturale, in un’occasione di conoscenza e di sensibilizzazione sui temi dell’agricoltura e della sostenibilità.

Ad illustrare il programma dettagliato della manifestazione, in programma il 19 e 20 settembre e il 26 e 27, settembre al Parco Giardino di Macchia di Giarre, sarà Alfio Ragaglia, figlio di Saro Ragaglia e organizzatore del Festival in qualità di presidente dell’associazione culturale “Saro Ragaglia”. Proprio alla memoria di Saro Ragaglia è dedicato il Festival Etneo del Porcino, nato con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari isolane, la cultura gastronomica e le tradizioni legate al mondo agricolo ed enogastronomico di Sicilia.





Alla presentazione interverranno: la dirigente dell’Istituto “A. Mazzei”, Tiziana D’Anna, il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, l’assessore allo Sport e Turismo, Giuseppe Cavallaro, insieme ad altri amministratori dei comuni limitrofi, agli espositori, ai ristoratori e ai partner del Festival Etneo del Porcino, che contribuiranno alla realizzazione delle diverse iniziative previste, durante i due fine settimana della manifestazione.





Al termine dell’incontro, gli ospiti saranno accolti per un rinfresco curato dallo stesso istituto “A. Mazzei”, ulteriore momento, attraverso il quale, la scuola potrà mettere in luce le proprie competenze e la qualità della formazione professionale legata al settore agroalimentare.

L’appuntamento del 17 settembre inaugura dunque una collaborazione che guarda oltre la singola manifestazione: unire formazione, agricoltura, cultura gastronomica e promozione del territorio significa investire nel futuro del settore agroalimentare e delle nuove generazioni che ne custodiranno e valorizzeranno le risorse.

Luogo: IIS LEONARDO, VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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