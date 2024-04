Domenica dalle 16.00 alle 18.00, in occasione della Via dei librai, si concluderà a Villa Bonanno, Libri come le farfalle, organizzato da Extroart e Wanted Residenza della legalità, un appuntamento ludico con un laboratorio per la manipolazione dell’argilla dedicato ai bambini, con la direzione artistica di Giovanni Lo Verso con la collaborazione di: Nicole Vallone, Chiara Oltisi, Salvatore Vassallo, Beatrice Dome, Nino Mangiapane e Flora Galletti.



La partecipazione è gratuita, a condizione che si porta un libro usato per poi sceglierne uno tra quelli lasciati dagli altri bambini. Tutte le farfalle realizzate saranno portate in cottura, da Nino Parucca , per diventare splendide ceramiche che saranno donate a tutti i bambini partecipanti.

“Abbiamo subito aderito-dichiara Ludovico Gippetto, presidente della Extroart-con lo scopo di invogliare i bambini alla lettura dei libri tramite il gioco della creazione con l’argilla. Wanted residenza della legalità è un progetto, nato in un bene confiscato alla mafia, un luogo simbolo per divulgare un modo altro per attirare l’attenzione, in particolare dei più piccoli, verso la coltivazione di sani principi di legalità.”

info 3291124015 www.fondazionewanted.org

Luogo: Villa bonanno – Palermo

