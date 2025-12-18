Ieri mattina, presso l’Istituto Mary Poppins di Librino, le realtà del Rotaract Club Paternò Alto Simeto e Rotaract Catania Sud, in sinergia con l’Associazione territoriale “La Sesta”, hanno fatto visita ai piccoli alunni consegnando numerosi doni ed organizzando balli ed animazione in vista delle festività natalizie.

Un momento di condivisione e allegria che ha coinvolto tutti i bambini, trasformando la mattinata in una vera e propria festa. L’entusiasmo e la spontaneità dei più piccoli hanno rappresentato il risultato più bello, come sottolineato dalla coordinatrice dell’iniziativa Elena Toscano: «La donazione dei giocattoli non è stata soltanto un gesto concreto, ma un’occasione per dimostrare quanto, attraverso piccoli atti di generosità, si possa fare la differenza.





Un ringraziamento speciale va alle persone, che con grande sensibilità hanno scelto di donare e di partecipare, trasmettendo ai più piccoli il valore del dono e dell’attenzione verso l’altro. Desidero ringraziare Rotaract Club Paternò Alto Simeto, nella figura del Presidente Federica Fiore, e il Rotaract Club Catania Sud, nella figura del Presidente Giovanni Pennisi, per la collaborazione e lo spirito di servizio dimostrato. Insieme abbiamo dato vita a un’iniziativa che testimonia quanto l’unione e l’impegno condiviso possano fare davvero la differenza per la nostra comunità.».



L’attività solidale è stata preceduta da settimane di impegno da parte dei ragazzi del Rotaract, che hanno promosso l’iniziativa, a sua volta accolta con grande partecipazione dal territorio, che ha contribuito generosamente donando giochi nuovi o in ottime condizioni.







Grande soddisfazione anche da parte di Maryon Randazzo, vicepresidente dell’associazione “La Sesta”: «Vedere la felicità negli occhi dei bambini è la conferma che iniziative come questa hanno un valore profondo. Desidero ringraziare Paolo Fasanaro, che da sempre dimostra grande sensibilità verso questa realtà e verso il territorio di Librino, sostenendo con costanza iniziative che rafforzano il senso di comunità. Momenti come questo ci ricordano quanto sia importante fare rete e prendersi cura, insieme, del nostro quartiere».



Luogo: Scuola Mary Poppins di Librino, CATANIA, CATANIA, SICILIA

