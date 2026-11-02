Nasce a Licata un nuovo percorso di rigenerazione ecologica promosso dall’Associazione Culturale Quintessenza. Al centro la tutela della biodiversità urbana, il recupero delle aree verdi, la salvaguardia degli impollinatori e il coinvolgimento della comunità.

Una città più verde non si costruisce soltanto piantando alberi, ma recuperando il rapporto tra territorio, natura e comunità. È da questa visione che nasce Urban Green Licata, il nuovo progetto ideato dall’Associazione Culturale Quintessenza, con l’ambizione di avviare un percorso concreto di rigenerazione ecologica e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della città.





L’iniziativa nasce dall’incontro tra due esperienze profondamente legate alla natura e alla tutela degli equilibri ambientali: Tony Rocchetta, agricoltore custode della biodiversità e delle antiche tradizioni agricole del territorio, e Giovanni Moscato, apicoltore licatese, entrambi accomunati dalla volontà di trasformare la sensibilità ambientale in azioni concrete a beneficio della collettività.

Urban Green Licata si propone come una rete aperta di competenze, professionalità e partecipazione civica, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, istituzioni scolastiche, enti pubblici e professionisti. L’obiettivo è recuperare spazi verdi dimenticati, restituire valore alle aree degradate e trasformarle in luoghi vivi, accessibili e ricchi di biodiversità.





NON SOLTANTO VERDE PUBBLICO, MA VERI E PROPRI PRESÌDI DI BIODIVERSITÀ.

La visione del progetto supera il concetto tradizionale di manutenzione del verde urbano. Ogni area recuperata dovrà diventare un piccolo ecosistema, nel quale le specie vegetali mediterranee, gli insetti impollinatori, le api e la fauna locale possano trovare condizioni favorevoli alla propria presenza e al mantenimento degli equilibri naturali.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione della flora autoctona, alla diffusione delle piante mellifere, alla salvaguardia degli insetti impollinatori e alla promozione di pratiche sostenibili nella gestione del verde.





Accanto agli interventi di riqualificazione, Urban Green Licata intende sviluppare attività didattiche, divulgative e di sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni. La scuola, il territorio e gli spazi pubblici potranno diventare luoghi privilegiati di educazione ecologica, conoscenza della biodiversità e cittadinanza attiva.





UNA NUOVA IDEA DI CITTÀ, A PARTIRE DALLA COMUNITÀ

Il progetto guarda a una Licata nella quale il verde non rappresenti un semplice elemento decorativo, ma una componente fondamentale della qualità della vita, della salute ambientale e dell’identità territoriale.

La rigenerazione degli spazi urbani diventa così anche un’occasione per riscoprire la storia dei luoghi, il paesaggio mediterraneo e quel patrimonio naturale che costituisce una delle ricchezze più importanti del territorio licatese.

Urban Green Licata vuole costruire un dialogo concreto con le istituzioni e con la cittadinanza, promuovendo una collaborazione finalizzata al recupero e alla valorizzazione delle aree verdi, nella convinzione che la tutela dell’ambiente sia una responsabilità condivisa.

Non si tratta soltanto di restituire il verde alla città, ma di restituire alla città la consapevolezza del suo valore naturale.





«Ogni spazio verde recuperato è un piccolo ecosistema che rinasce, un patrimonio che restituiamo alla comunità e un investimento sul futuro delle nuove generazioni».

Con questa visione prende il via Urban Green Licata: un percorso che mette insieme ambiente, cultura, biodiversità e partecipazione, con l’ambizione di trasformare la cura del territorio in un progetto collettivo e duraturo.

URBAN GREEN LICATA

Natura • Territorio • Storia • Comunità

Rigenerare il verde, custodire la biodiversità, restituire natura alla città.

Promosso dall’Associazione Culturale Quintessenza

Luogo: Associazione Quintessenza , Via Cimabue , 15, LICATA, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.