Si è concluso con grande soddisfazione il corso per l’acquisizione della Licenza Europea di Condotta, organizzato dalla Segreteria Provinciale Faisa Cisal di Catania presso i locali della sede sindacale.

L’iniziativa formativa ha rappresentato un’importante opportunità per i giovani interessati a intraprendere una carriera nel settore ferroviario, consentendo ai partecipanti di affrontare con successo il percorso didattico e l’esame finale. Determinante è stato il contributo dell’istruttore della Fer Consulting, che, grazie alla propria esperienza e professionalità, ha accompagnato i corsisti durante tutto il percorso formativo, consentendo loro di raggiungere un ottimo livello di preparazione.





La Segreteria Provinciale Faisa Cisal desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla commissione esaminatrice, che ha svolto il proprio compito con competenza, imparzialità e grande professionalità.

“La conclusione di questo corso rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra organizzazione sindacale. – ha commentato Romualdo Moschella, segretario regionale – Investire nella formazione significa investire nel futuro dei giovani e dell’intero settore dei trasporti. Il nostro impegno sarà quello di promuovere nuove edizioni del corso e ulteriori iniziative formative, affinché sempre più ragazzi possano avvicinarsi al mondo ferroviario con competenze solide e prospettive occupazionali reali.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.