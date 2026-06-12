Tra le scuole protagoniste del progetto in rete “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori”, promosso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, e coordinato dall’ I.c “G. Verga” di Riposto, si è distinto anche l’IIS Leonardo, che ha partecipato attivamente all’iniziativa con la classe 3L del liceo scientifico.

Il progetto, culminato nella manifestazione conclusiva, svoltasi al Parco delle Kentie di Riposto, ha coinvolto numerose istituzioni scolastiche della provincia di Catania, tra cui l’IIS “Leonardo”, diretto dalla dottoressa, Tiziana D’ Anna, in un percorso dedicato alla scoperta della letteratura siciliana e delle figure femminili che hanno segnato la storia e l’immaginario dell’Isola.





Gli studenti della classe 3L dell’IIS Leonardo hanno lavorato sul volume “Le siciliane” di Gaetano Savatteri, realizzando originali elaborati di scrittura creativa ispirati alle protagoniste e alle vicende narrate nel libro, con la raccolta di testi intitolata “Intrecci di voci nel silenzio della memoria”. Attraverso forme espressive diverse – racconto, prosimetro, lettera e monologo- l’opera racconta tre figure femminili siciliane che hanno sfidato pregiudizi e convenzioni.





Il percorso si apre con Clotilde Terranova, rappresentata tra storia e poesia; prosegue con una lettera dedicata a Rosa Balistreri, simbolo di riscatto e libertà e si conclude con un monologo su Franca Viola, il cui coraggioso rifiuto del matrimonio riparatore segnò una svolta nella società siciliana. Le tre donne emergono come protagoniste della storia e simboli di resistenza, dignità ed emancipazione femminile. Attraverso racconti, riflessioni e reinterpretazioni personali, i ragazzi hanno saputo esprimere sensibilità, spirito critico e capacità di approfondimento, dimostrando come la lettura possa diventare uno strumento efficace di conoscenza e crescita culturale. A leggere alcuni estratti degli elaborati della 3 L gli studenti: Flavia Caltabiano, Sofia Cavallaro, Giada Contarino, Marco Perillo, Paola Ragonesi, Gabriele Sardo, Carla Turnaturi e Noemi Trombetta.





A guidare gli studenti lungo questo percorso è stata la docente di Lettere Francesca Licosi, che ha coordinato le attività laboratoriali e sostenuto i ragazzi nella produzione degli elaborati confluiti nell’antologia collettiva del progetto.

Alla cerimonia conclusiva erano presenti la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” di Riposto, la professoressa Cinthia D’Anna, scuola capofila della rete, insieme ai colleghi dirigenti scolastici, ai docenti, agli studenti e ai rappresentanti delle istituzioni locali, come il sindaco Davide Vasta ,l’ assessore Davide Palermo e la presidente del Consiglio comunale, Nella Casabella e a esponenti regionali, come l’ assessore regionale dell’ Istruzione e della Formazione professionale, Mimmo Turano. L’evento ha rappresentato un importante momento di condivisione dei risultati raggiunti e di valorizzazione dell’impegno profuso dalle scuole partecipanti.

Per gli alunni dell’IIS Leonardo, l’esperienza si è rivelata un’occasione significativa per avvicinarsi alla letteratura contemporanea siciliana, confrontarsi con temi di grande attualità e riscoprire, attraverso la narrazione, il patrimonio culturale e identitario del territorio. Un percorso che ha lasciato un segno concreto nei giovani partecipanti, confermando il valore educativo della lettura e della scrittura creativa come strumenti di formazione e cittadinanza attiva.





La dirigente scolastica dell’IIS Leonardo, Tiziana D’ Anna, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dagli studenti e dai docenti coinvolti nel progetto: «La partecipazione della classe 3L a “La Sicilia che racconta” -ha dichiarato la dirigente-rappresenta un’importante esperienza di crescita culturale e personale. Attraverso la lettura e la scrittura creativa, -ha detto la preside- i nostri ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la ricchezza della letteratura siciliana, sviluppando competenze espressive, senso critico e consapevolezza delle proprie radici. Un plauso – ha concluso- va agli studenti per l’impegno dimostrato e alla docente, Francesca Licosi che, con professionalità e passione, ha guidato il gruppo lungo tutto il percorso progettuale. Iniziative come questa confermano il ruolo della scuola come luogo privilegiato di formazione, partecipazione e valorizzazione dell’identità culturale del territorio».

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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